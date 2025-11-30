Mar del Plata: vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Messi

30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mar del Plata: vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Lionel Messi

Durante la madrugada la estatua del capitán de la Selección Argentina fue vandalizada en la esquina de Moreno y Santa Fe, donde se ubica el café El Nuevo Mundial. La noticia en redes sociales se viralizó y varias personas compartieron las imágenes.

Por
La estatua de Messi fue cortada por la mitad.

La estatua de Messi fue cortada por la mitad.

Los vecinos de Mar del Plata se sorprendieron al descubrir que vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Lionel Messi, en la esquina de Moreno y Santa Fe, donde se ubica el café El Nuevo Mundial. En redes sociales, varias personas compartieron fotografías y videos, donde expresaron su enojo.

Delincuentes huían de la policía y atropellaron a dos hombres. 
Te puede interesar:

Escenas de horror en Mar del Plata: robaron un auto, intentaron huir y atropellaron a dos hombres

Sin embargo, no es la primera vez que vandalizan la estatua en honor a la Pulga, sino que hace un año y medio le cortaron la cabeza en otro episodio de vandalismo.

El monumento fue colocado en la esquina de café El Nuevo Mundial en el año 2018, como sinónimo de fuerza ante la mala racha que tenía la Selección argentina, como por ejemplo el Mundial de Rusia, donde la albiceleste volvió a casa en octavos de final.

A pesar de esto, tras el triunfo en Qatar en 2022, el busto fue reacondicionado nuevamente, esta vez como símbolo de orgullo, tiene a Messi levantando la Copa del Mundo.

En esta ocasión, las personas que vandalizaron la estatua se ocuparon de cortar la estructura a la mitad, generando graves daños. Algunos creen que esto se debe a la actual tensión que existe en el fútbol argentino y la disputa entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canal8mdp/status/1995129195362394580&partner=&hide_thread=false

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem. 

"Unificar posturas": los alcances del congreso partidario de LLA en Mar del Plata

play

Desesperada búsqueda de una joven que viajó de Mar del Plata a Buenos Aires hace cinco días

Los destinos turísticos del país se preparan para el verano.

Verano 2026: el plan de los principales destinos turísticos del país para competir con Brasil

La mujer tenía 33 años.

Tragedia en Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos en un acantilado, cayó 25 metros y murió

play

Verano 2026: advierten que Mar del Plata continúa con niveles críticos en hotelería

La Prefectura Naval Argentina intervino en el hecho.

Misterio: encontraron un cuerpo en Puerto Madero

Rating Cero

Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

play

Polémica por la Barbie Humana: se inyecta sangre de su hijo para frenar el paso del tiempo

Esta producción mezcla comedia, drama y emoción, explorando temas como la soledad.
play

Es una comedia dramática, está en Netflix y la protagoniza un actor de Hollywood

Los actores de Stranger Things cobraron millones por la quinta temporada.
play

Netflix: se supo cuánto habrían cobrado los protagonistas de la quinta temporada de Stranger Things

Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Mick Jagger sorprendió en las redes con un cambio de look. 

La impresionante transformación física de Mick Jagger: entrena 6 veces por semana a sus 82 años

últimas noticias

La Prefectura Naval Argentina intervino en el hecho.

Misterio: encontraron un cuerpo en Puerto Madero

Hace 16 minutos
Verstappen salió 1° en el Gran Premio de Qatar y llega con chances a la última fecha para la pelea del título

Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Qatar: Verstappen ganó y estiró la lucha del título de la Fórmula 1

Hace 19 minutos
Adrian Sutil estuvo en Force India y Sauber entre 2007 y 2014

Un expiloto de Fórmula 1 fue detenido por fraude grave y malversación de fondos

Hace 36 minutos
Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

Hace 43 minutos
La estatua de Messi fue cortada por la mitad.

Mar del Plata: vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Messi

Hace 56 minutos