Mar del Plata: vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Messi

Mar del Plata: vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Lionel Messi Durante la madrugada la estatua del capitán de la Selección Argentina fue vandalizada en la esquina de Moreno y Santa Fe, donde se ubica el café El Nuevo Mundial. La noticia en redes sociales se viralizó y varias personas compartieron las imágenes. Por + Seguir en







La estatua de Messi fue cortada por la mitad.

Los vecinos de Mar del Plata se sorprendieron al descubrir que vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Lionel Messi, en la esquina de Moreno y Santa Fe, donde se ubica el café El Nuevo Mundial. En redes sociales, varias personas compartieron fotografías y videos, donde expresaron su enojo.

Sin embargo, no es la primera vez que vandalizan la estatua en honor a la Pulga, sino que hace un año y medio le cortaron la cabeza en otro episodio de vandalismo.

El monumento fue colocado en la esquina de café El Nuevo Mundial en el año 2018, como sinónimo de fuerza ante la mala racha que tenía la Selección argentina, como por ejemplo el Mundial de Rusia, donde la albiceleste volvió a casa en octavos de final.

A pesar de esto, tras el triunfo en Qatar en 2022, el busto fue reacondicionado nuevamente, esta vez como símbolo de orgullo, tiene a Messi levantando la Copa del Mundo.

En esta ocasión, las personas que vandalizaron la estatua se ocuparon de cortar la estructura a la mitad, generando graves daños. Algunos creen que esto se debe a la actual tensión que existe en el fútbol argentino y la disputa entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).