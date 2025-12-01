Diego Santilli visitó a Gustavo Valdés en Corrientes: "Estamos de acuerdo con que debe haber Presupuesto" El ministro del Interior se reunió con el gobernador de la provincia del Litoral para buscar apoyo a las iniciativas impulsadas por el Gobierno. "Argentina tiene que tener una hoja de ruta", advirtió. Por + Seguir en







Diego Santilli junto a Gustavo Valdés.

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en el marco de la ronda de diálogo del Gobierno con las provincias para buscar apoyo a las reformas que impulsa y al Presupuesto 2026 en el Congreso.

Santilli brindó una conferencia de prensa junto a Valdés en Corrientes, en la que destacó una iniciativa de la provincia norteña: "Tuvimos una larga reunión de trabajo. El gobernador me hizo conocer algunas áreas que están por inaugurar pronto aquí. Es un muy buen proyecto, me pareció muy interesante y de mucho futuro. Ojalá que sea con toda la suerte".

En tal sentido, reconoció el respaldo que busca el Gobierno para aprobar distintas reformas. "Le expresé la agenda de los temas del Presidente respecto de las reformas que vienen hacia adelante: tener un Presupuesto que nos da previsibilidad, una Ley de Inocencia Fiscal, una modernización laboral que nos permita sacar a la inmensa mayoría de los trabajadores informales que tiene nuestro país para que pasen a ser formales y una reforma fiscal", marcó.

Diego Santilli y Gustavo Valdés Diego Santilli junto a Gustavo Valdés. X (@gustavovaldesok) "Me llevo una tarea importante que el gobernador me encomendó respecto de los temas de Corrientes. Intercambiamos ideas y trabajamos en conjunto para que la Argentina salga adelante y crezca mucho más de lo que viene creciendo", agregó en esta línea.

También destacó la importancia del proyecto de Presupuesto 2026: "Estamos de acuerdo con que tiene que haber un Presupuesto. Argentina tiene que tener una hoja de ruta. Ese Presupuesto está bajo los parámetros que queremos para nuestro país, que es el equilibrio fiscal y no tener déficit".

Santilli viene escuchando los pedidos de los mandatarios provinciales en el marco de estas negociaciones en las que promete respuestas a cambio de apoyo legislativo. En paralelo, también busca seguir debilitando los bloques peronistas ya que algunos gobernadores de ese espacio podrían conformar bancadas aparte.