Está en Netflix y sorprende con su trama: un hombre mayor que planea su muerte Dura dos horas, la protagoniza Tom Hanks, y su historia te va a hacer reír y emocionar.







Tom Hanks se destaca en una nueva película de Netflix. Redes sociales

Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes, sumó a su catálogo una película protagonizada por el reconocido actor Tom Hanks. Se trata de un drama con tintes de comedia, ideal para ver en familia.

Un vecino gruñón se estrenó en cines a finales de 2022, pero recién llegó a la plataforma este año, figurando rápidamente entre los títulos más populares. El film fue dirigido por Marc Foster, conocido por Descubriendo Nunca Jamás y Guerra Mundial Z, y se basó en el bestseller Un Hombre Llamado Ove, escrito por Fredrik Backman.

La historia fue elogiada por mezclar el humor negro con una profunda emotividad. Su capacidad para hacer reír y llorar a la audiencia la convirtió en un título muy recomendado.

Netflix: sinopsis de Un Vecino Gruñón un vecino gruñon "Un vecino gruñón", A Man Called Otto en su idioma original, es un conmovedor drama con toques de comedia, basado en la aclamada novela sueca Un hombre llamado Ove. La película se centra en Otto Anderson (interpretado por Tom Hanks), un hombre viudo de 60 años que vive en un barrio residencial de Pittsburgh y cuyo mundo se detuvo tras la muerte de su amada esposa, Sonya.

Otto es un hombre extremadamente gruñón y rígido, conocido por ser el vigilante no oficial del vecindario, imponiendo reglas con celo y quejándose constantemente de todo y de todos.

Tras la pérdida de Sonya, perdió todo deseo de vivir y pasa sus días intentando orquestar, sin éxito, su propio suicidio. Pero su vida da un giro inesperado con la llegada de unos nuevos vecinos mexicanos al otro lado de la calle: Marisol y, su esposo, Tommy. Tráiler de Un Vecino Gruñón Embed Reparto de Un Vecino Gruñón Tom Hanks como Otto Anderson

como Otto Anderson Mariana Treviño como Marisol

como Marisol Rachel Keller como Sonya

como Sonya Manuel García-Rulfo como Tommy

como Tommy Cameron Britton como Jimmy

como Jimmy Juanita Jennings como Anita

como Anita Mack Bayda como Malcolm