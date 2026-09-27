27 de septiembre de 2026 Inicio
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Un policía de Miami y un ex convicto se enfrentaron en una pelea de UFC que duró apenas 57 segundos

El oficial Luis Hernández venció por sumisión a Sedriques Dumas en su debut dentro de la categoría semipesado en Las Vegas. El agente extendió su invicto profesional tras resolver el enfrentamiento mediante una llave al cuello en el primer asalto.

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Hernández aplicó una guillotina efectiva.

Hernández aplicó una guillotina efectiva.

El agente de policía de Miami-Dade, Luis Hernández, venció este fin de semana por sumisión al exconvicto Sedriques Dumas en apenas 57 segundos, durante un combate de la categoría semipesado de la UFC celebrado en el Meta Apex de Las Vegas.

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El enfrentamiento atrajo particular atención por los antecedentes de sus competidores. Dumas acumuló 14 arrestos desde 2014 y tres condenas penales por robo con invasión de domicilio, agresión y posesión de armas y sustancias.

Hernández dominó la contienda desde el inicio al conectar un gancho de izquierda que desestabilizó a su oponente. De inmediato tomó el control del agarre y aplicó una guillotina efectiva de la que su rival no pudo librarse, por lo que el árbitro detuvo las acciones.

La victoria de Hernández generó repercusiones en la comunidad deportiva y policial

Con este resultado, Hernández alcanzó una marca de nueve victorias sin derrotas como luchador profesional. Tras la definición recibió el cinturón negro de jiu-jitsu brasileño y abogó por su rival ante la prensa, donde pidió que no se hablara mal de Dumas y expresó su deseo de que este pueda reencauzar su vida.

La victoria provocó el saludo de las fuerzas de seguridad norteamericanas en redes sociales. "¡Felicitamos a nuestro agente por ganar en su debut en UFC Fight Night! ¡Toda la familia de la Oficina del Alguacil del Condado de Miami-Dade celebra contigo!", publicaron desde el organismo oficial para festejar el resultado.

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