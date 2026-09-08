Lamine Yamal, sobre el Balón de Oro 2026: "No necesito hacer campaña para ganar"

Nominado entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, Lamine Yamal le puso picante a la disputa por el premio al declarar en conferencia de prensa que no le hace falta marketing para demostrar que está en un gran nivel competitivo. "No necesito hacer campaña para ganar", aseguró y se metió de lleno en la pelea por el galardón. En esta edición, Lionel Messi vuelve a entrar entre los posibles ganadores tras ausentarse en los listados de 2024 y 2025.
El crack español, campeón del mundo con apenas 19 años, aseguró que no necesita hacer campaña para quedarse con el Balón de Oro 2026. En ese sentido, se mostró "feliz" por la temporada que firmó: ganó el Mundial y LaLiga, se definió en "un nivel brutal" durante todo el año y dejó en claro que no piensa "rogar nada" para quedarse con el premio que entrega la revista France Football al mejor jugador de la temporada.
Yamal integra la lista de los 30 nominados junto a sus compañeros Pau Cubarsí y Rodri Hernández, además de los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez, entre otras figuras destacadas del fútbol mundial.
Lamine Yamal y Lionel Messi en la final del Mundial 2026.
X @i3merz
En la previa del debut del Barça en la UEFA Champions League contra el Feyenoord, el crack español, también nominado al premio Kopa como mejor Sub 21, se metió en la discusión sobre el fútbol europeo actual y fue tajante: "Si no presionás, te ganan todos". Apuntó al PSG bicampeón como ejemplo de presión total y reconoció que en el Barcelona buscan replicar esa intensidad, aunque a veces se "despista", pero vuelve rápido a la carga junto a sus compañeros.
Por otro lado, Yamal no esquivó la polémica: chicaneó al Real Madrid diciendo que si llevan dos años sin títulos "es su problema" y se sorprendió porque Ousmané Dembelé no lo eligió entre sus candidatos al Balón de Oro. Con un guiño picante, deslizó: "Es amigo de Mbappé, ¿no? No me importa. Cada vez que nos enfrentamos hice algo que les hizo no quererme, y eso es normal".
Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro
El excapitán de la Scaloneta buscará quedarse con el premio por novena vez en su carrera. El argentino, que ya conquistó el máximo galardón individual en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, integra la lista de 30 candidatos para la edición 2026. También fue incluido Lautaro Martínez, quien vuelve a competir por el reconocimiento después de haber sido nominado en las últimas ediciones.
Messi llega a la nominación después de una temporada destacada con Inter Miami. En 49 partidos disputados, convirtió 45 goles y aportó 30 asistencias, además de conquistar la MLS. También tuvo una actuación destacada de en Mundial 2026, donde marcó 8 goles y 4 asistencias siendo uno de los jugadores más destacados del certamen. Con 39 años, buscará ampliar su récord como máximo ganador histórico del premio. El sitio oficial del Balón de Oro confirmó además que esta será su decimosexta nominación.
Lautaro Martínez, por su parte, aparece nuevamente entre los candidatos tras una temporada en la que marcó 30 goles y dio 10 asistencias en 55 encuentros con Inter. El delantero argentino consiguió dos títulos con el conjunto italiano: la Serie A y la Copa Italia. Será su quinta nominación al premio, luego de haber sido incluido en 2021, 2023, 2024 y 2025.