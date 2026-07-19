En Vivo
20 de julio de 2026 Inicio

El afectuoso saludo de Lionel Messi y Lamine Yamal tras la final del Mundial 2026

Minutos después de que el árbitro Slavko Vincic marcara el final, el 10 se tiró en el pasto a recuperarse y digerir el subcampeonato y el joven futbolista de 19 años se separó de la Roja y se le acercó.

Por
Lamine Yamal y Lionel Messi en la final del Mundial 2026.

Lamine Yamal y Lionel Messi en la final del Mundial 2026.

X @i3merz

La leyenda argentina del fútbol y la joven promesa de España compartieron un emotivo momento tras la final del Mundial 2026. Lionel Messi se había sentado en el pasto tras el final del partido y saludaba a los jugadores españoles que se acercaban desde allí abajo, pero cuando Lamine Yamal se apartó de los festejos para acercarse, el 10 se levantó para abrazarlo.

Lionel Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026.
Te puede interesar:

"La despedida de Messi", qué dijeron los medios internacionales tras la final del Mundial 2026

El capitán de la Selección argentina se había sentado en el MetLife Stadium con la mirada perdida tras la derrota de la Albiceleste por el gol de Ferrán Torres en el minuto 106. Otros de los saludos más afectuosos de la Pulga fue justamente con Torres y Eric García, jugadores que también visten la camiseta del Barcelona.

El gesto de Yamal recordó la foto que resurgió esta semana de un Messi muy joven junto al delantero español de bebé en una campaña de UNICEF. Las redes sociales se hicieron eco de la particularidad de que ambos luego vivieran un cara a cara casi dos décadas después en una final del mundo.

Los goles estuvieron al caer todo el partido, con intentos de Yamal incluidos, pero Emiliano "Dibu" Martínez estuvo siempre ahí para tratar de sostener los embates españoles. España fue superior en juego, en piernas y físico, y a pesar de la fuerte defensa, sobre el segundo tiempo logró abrir el marcador.

En medio de uno de los tantos ataques, Nico Williams, casi fuera de la cancha, envió una asistencia de cabeza que Ferrán Torres no perdonó y envió lejos del alcance del 23.

El estadio coreó el nombre de Lionel Messi durante la entrega del premio a mejor jugador

Rodri fue elegido mejor jugador del torneo y Kylian Mbappé se quedó con el premio de goleador gracias a los dos goles que le convirtió a Inglaterra en el partido por el tercer puesto. Su compatriota de Francia, Michael Olise, fue el máximo asistidor con siete.

Cuando el mediocampista español subió a recibir su distinción, el estadio volvió a corear el nombre de Messi. Fue un reconocimiento espontáneo del público al capitán albiceleste en medio de la premiación del campeón.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé.

Mbappé terminó el Mundial como máximo goleador y se quedó con la Bota de Oro

Argentina cayó en la final del mundo.

El desconsolado llanto de Lionel Messi tras caer en la final del Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 contra España.

La arenga de Lionel Messi a la Selección antes de la final: "Tranquilidad, pensemos en jugar nomás"

Lionel Messi emocionó con un mensaje antes de la final del Mundial 2026: Este grupo ya escribió una historia

Messi emocionó con un mensaje a horas de la final: "Este grupo ya escribió una historia"

Tras la definición del tercer puesto a favor de Inglaterra, la Selección argentina se prepara para la gran final. 
play

Mundial 2026, en vivo: con Inglaterra tercero, la Selección argentina espera la final ante España en Nueva York

Lionel Messi con Lamine Yamal hace 19 años. 

La historia detrás de la foto viral de Lamine Yamal y Messi que resurgió antes de la final

últimas noticias

Javier Milei, presidente de la Argentina.

Milei habló sobre el Mundial y la Selección: "Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo"

Hace 46 minutos
Estos son los resultados del sorteo del domingo 19 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.392 del domingo 19 de julio de 2026

Hace 1 hora
El SAME atendió tres pacientes por eventos cardiovasculares durante la final del Mundial 2026.

Dos hombres fallecieron por paros cardíacos durante la final entre Argentina y España

Hace 1 hora
El momento en que los jugadores esquivan a Trump.

Lisandro Martínez y Cuti Romero le negaron el saludo a Donald Trump en la entrega de medallas

Hace 1 hora
La farándula expresó su alegría y emoción por la Selección.

Los mensajes de los famosos a la Selección tras la caída en la final del Mundial 2026

Hace 1 hora