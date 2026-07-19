El afectuoso saludo de Lionel Messi y Lamine Yamal tras la final del Mundial 2026 Minutos después de que el árbitro Slavko Vincic marcara el final, el 10 se tiró en el pasto a recuperarse y digerir el subcampeonato y el joven futbolista de 19 años se separó de la Roja y se le acercó. Por Agregar C5N en









Lamine Yamal y Lionel Messi en la final del Mundial 2026. X @i3merz

La leyenda argentina del fútbol y la joven promesa de España compartieron un emotivo momento tras la final del Mundial 2026. Lionel Messi se había sentado en el pasto tras el final del partido y saludaba a los jugadores españoles que se acercaban desde allí abajo, pero cuando Lamine Yamal se apartó de los festejos para acercarse, el 10 se levantó para abrazarlo.

El capitán de la Selección argentina se había sentado en el MetLife Stadium con la mirada perdida tras la derrota de la Albiceleste por el gol de Ferrán Torres en el minuto 106. Otros de los saludos más afectuosos de la Pulga fue justamente con Torres y Eric García, jugadores que también visten la camiseta del Barcelona.

El gesto de Yamal recordó la foto que resurgió esta semana de un Messi muy joven junto al delantero español de bebé en una campaña de UNICEF. Las redes sociales se hicieron eco de la particularidad de que ambos luego vivieran un cara a cara casi dos décadas después en una final del mundo.

EL ABRAZO ENTRE LAMINE YAMAL Y LIONEL MESSI#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/GlejpfOJes — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 Los goles estuvieron al caer todo el partido, con intentos de Yamal incluidos, pero Emiliano "Dibu" Martínez estuvo siempre ahí para tratar de sostener los embates españoles. España fue superior en juego, en piernas y físico, y a pesar de la fuerte defensa, sobre el segundo tiempo logró abrir el marcador.

En medio de uno de los tantos ataques, Nico Williams, casi fuera de la cancha, envió una asistencia de cabeza que Ferrán Torres no perdonó y envió lejos del alcance del 23.