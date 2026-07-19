El afectuoso saludo de Lionel Messi y Lamine Yamal tras la final del Mundial 2026

La leyenda argentina del fútbol y la joven promesa de España compartieron un emotivo momento tras la final del Mundial 2026. Lionel Messi se había sentado en el pasto tras el final del partido y saludaba a los jugadores españoles que se acercaban desde allí abajo, pero cuando Lamine Yamal se apartó de los festejos para acercarse, el 10 se levantó para abrazarlo.
El capitán de la Selección argentina se había sentado en el MetLife Stadium con la mirada perdida tras la derrota de la Albiceleste por el gol de Ferrán Torres en el minuto 106. Otros de los saludos más afectuosos de la Pulga fue justamente con Torres y Eric García, jugadores que también visten la camiseta del Barcelona.
El gesto de Yamal recordó la foto que resurgió esta semana de un Messi muy joven junto al delantero español de bebé en una campaña de UNICEF. Las redes sociales se hicieron eco de la particularidad de que ambos luego vivieran un cara a cara casi dos décadas después en una final del mundo.
Los goles estuvieron al caer todo el partido, con intentos de Yamal incluidos, pero Emiliano "Dibu" Martínez estuvo siempre ahí para tratar de sostener los embates españoles. España fue superior en juego, en piernas y físico, y a pesar de la fuerte defensa, sobre el segundo tiempo logró abrir el marcador.
En medio de uno de los tantos ataques, Nico Williams, casi fuera de la cancha, envió una asistencia de cabeza que Ferrán Torres no perdonó y envió lejos del alcance del 23.
El estadio coreó el nombre de Lionel Messi durante la entrega del premio a mejor jugador
Rodri fue elegido mejor jugador del torneo y Kylian Mbappé se quedó con el premio de goleador gracias a los dos goles que le convirtió a Inglaterra en el partido por el tercer puesto. Su compatriota de Francia, Michael Olise, fue el máximo asistidor con siete.
Cuando el mediocampista español subió a recibir su distinción, el estadio volvió a corear el nombre de Messi. Fue un reconocimiento espontáneo del público al capitán albiceleste en medio de la premiación del campeón.