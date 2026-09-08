Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro: va por su noveno galardón

Luego de un Mundial para el recuerdo, el último de su carrera, la revista France Football volvió a reconocer al astro argentino, quien se había ausentado del listado final de 2024 y 2025. También está Lautaro Martínez entre los elegidos.

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro y buscará quedarse con el premio por novena vez en su carrera. El argentino, que ya conquistó el máximo galardón individual en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, integra la lista de 30 candidatos para la edición 2026. También fue incluido Lautaro Martínez , quien vuelve a competir por el reconocimiento después de haber sido nominado en las últimas ediciones.

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El capitán argentino llega a la nominación después de una temporada destacada con Inter Miami . En 49 partidos disputados, Messi convirtió 45 goles y aportó 30 asistencias, además de conquistar la MLS. También tuvo una actuación destacada de en Mundial 2026, donde marcó 8 goles y 4 asistencias siendo uno de los jugadores más destacados del certamen. Con 39 años, buscará ampliar su récord como máximo ganador histórico del premio. El sitio oficial del Balón de Oro confirmó además que esta será su decimosexta nominación.

Lautaro Martíne z, por su parte, aparece nuevamente entre los candidatos tras una temporada en la que marcó 30 goles y dio 10 asistencias en 55 encuentros con Inter. El delantero argentino consiguió dos títulos con el conjunto italiano: la Serie A y la Copa Italia. Será su quinta nominación al premio, luego de haber sido incluido en 2021, 2023, 2024 y 2025.

Entre los principales candidatos aparece Ousmane Dembélé , ganador del Balón de Oro 2025. El francés tuvo una temporada sobresaliente con Paris Saint-Germain: convirtió 26 goles y entregó 14 asistencias en 51 partidos. Además, ganó la Champions League, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia.

También sobresalen Kylian Mbappé , Erling Haaland y Harry Kane , tres de los grandes goleadores del fútbol mundial. Mbappé marcó 58 goles en 60 partidos con Real Madrid, mientras que Haaland convirtió la misma cantidad en 64 encuentros con Manchester City. Kane, en tanto, tuvo una temporada extraordinaria en Bayern Munich, con 73 goles en 65 partidos y tres títulos: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa alemana.

Otro de los grandes nombres es Lamine Yamal, quien volvió a ser nominado después de una temporada de enorme producción ofensiva. El español disputó 57 partidos con Barcelona, marcó 25 goles y dio 20 asistencias. Además, conquistó el Mundial, La Liga y la Supercopa de España.

Michael Olise también aparece entre los candidatos luego de una temporada destacada con Bayern Munich. El francés jugó 69 partidos, convirtió 27 goles y aportó 35 asistencias, además de ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana.

La lista incluye además a Luis Díaz, que tuvo una temporada de 30 goles y 23 asistencias en 66 partidos con Bayern Munich y ganó Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa alemana. Vinícius Jr., en tanto, fue nominado tras marcar 28 goles y dar 16 asistencias en 66 encuentros con Real Madrid.

Jude Bellingham también integra la nómina. El inglés disputó 52 partidos con Real Madrid, marcó 15 goles y dio seis asistencias, aunque no consiguió títulos durante la temporada. Algo similar ocurrió con Bruno Fernandes, que terminó el curso con 13 goles y 25 asistencias en 51 partidos con Manchester United, sin trofeos.

Entre los defensores nominados se encuentran Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba y Dayot Upamecano.

Cubarsí tuvo una temporada con Barcelona en la que disputó 62 partidos y conquistó el Mundial, La Liga y la Supercopa española. Cucurella, que pasó por Chelsea y Real Madrid, jugó 65 encuentros y fue campeón del mundo.

Hakimi fue una de las piezas importantes de Paris Saint-Germain y cerró el curso con cuatro goles y 17 asistencias en 49 partidos. El marroquí ganó la Champions League, la Supercopa de Europa, la Ligue 1 y la Copa Intercontinental, además de la Copa Africana de Naciones, aunque este último título está sujeto a una resolución del TAS.

Entre los mediocampistas aparece Rodri, quien pasó de Manchester City a Barcelona y conquistó el Mundial, la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa. Declan Rice, en tanto, fue campeón de la Premier League con Arsenal y terminó con ocho goles y 14 asistencias en 69 partidos.

Fabián Ruiz tuvo una temporada especialmente exitosa con Paris Saint-Germain y España: ganó el Mundial, la Champions League, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia.

La nómina se completa con Khvicha Kvaratskhelia, Sadio Mané, João Neves, Julián Quiñones, Ferran Torres, Gabriel, Vitinha y Marquinhos.

Kvaratskhelia fue campeón de todos los títulos internacionales y nacionales disputados con Paris Saint-Germain y registró 24 goles y 10 asistencias en 57 partidos. Vitinha, otro de los pilares del equipo francés, sumó siete goles y 10 asistencias en 64 encuentros.

Mané, por su parte, convirtió 24 goles y dio 13 asistencias en 55 partidos con Al-Nassr y conquistó la Saudi Pro League. El mexicano Julián Quiñones fue uno de los grandes goleadores de la temporada con 41 tantos en 46 partidos para Al-Qadsiah, aunque no consiguió títulos.

La lista de 30 nominados se completa con Gabriel, campeón de la Premier League con Arsenal; William Saliba, también integrante del equipo campeón inglés; Ferran Torres, que marcó 25 goles entre Barcelona y Paris Saint-Germain; João Neves, campeón de Champions League, Ligue 1, Copa Intercontinental y Supercopa francesa; y Marquinhos, otro de los referentes del histórico ciclo de PSG.

Cuándo se conocerá al ganador del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres, donde se conocerá al sucesor de Dembélé. Será la edición número 70 del premio y tendrá nuevamente a Messi como uno de sus grandes protagonistas.