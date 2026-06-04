4 de junio de 2026 Inicio
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La última aparición pública de José Sanfilippo: "Cuando me la daban en el área, no fallaba..."

El histórico jugador del Ciclón había compartido su cumpleaños número 90 junto a hinchas, que le regalaron una remera homenaje.

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Sanfilippo murió a sus 91 años.

Sanfilippo murió a sus 91 años.

El fútbol sigue de luto tras la muerte de José Sanfilippo, uno de los máximos goleadores del fútbol argentino. El exfutbolista había salido del plano público, por lo que la última vez que se lo vio en redes sociales fue el día de su cumpleaños 90.

Tenía 91 años.
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El 6 de mayo de 2025 se reunió con hinchas del Ciclón, quienes le regalaron una camiseta homenaje. En la cuenta oficial de la tienda de indumentaria, contaron detalles del encuentro y aseguraron que el exfutbolista vivía resguardado de la vista pública y que se pasaba sus días junto a su familia.

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Al momento de verlo, los hinchas se sentaron junto a él y escucharon sus anécdotas. Obviamente, contó de memoria su emblemático gol de taco a Boca: “Sacamos del medio y le dije a mis compañeros que yo iba a correr al arco. Que me la tiraran porque los de Boca estaban boludeando. Me dijeron que estaba loco. Que no se podía ir siempre para adelante. Corrí como loco. Me tiraron un zapallazo y me quedó atrás. Ahí se me ocurrió tirar el taco en el aire”.

“Mi obsesión era el gol. Cuando me la daban en el área, no fallaba”, terminó diciendo.

“Teníamos un nivel muy parejo. Todos andábamos bien. Éramos unidos. Sin ellos no pude haber hecho nada”, afirmó sobre sus compañeros de equipo. No se olvidó de René Pontoni, quien fue compañero suyo en reserva: “Era un fenómeno. Aprendí mucho de él”.

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