Conmoción: murió una figura del deporte tras ser atropellada por un auto cuando andaba en bicicleta Su historia había dado un giro decisivo hacía apenas unas semanas, hasta que una inesperada tragedia cambió todo. Por Agregar C5N en









Una reconocida atleta falleció y causó conmoción.

La comunidad internacional del boxeo atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de la boxeadora estadounidense Hannah Rapp, de 26 años, quien falleció luego de ser atropellada mientras entrenaba en bicicleta en el condado de Brazos, Texas, durante la mañana del sábado. La noticia adquirió repercusión mundial este lunes, cuando trascendieron nuevos detalles de la investigación y de la causa judicial contra el conductor involucrado.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Brazos, Rapp circulaba junto a otro ciclista cuando un automóvil los sobrepasó. De acuerdo con la reconstrucción oficial, el vehículo se detuvo repentinamente y luego dio marcha atrás, impactando de lleno contra la deportista. La boxeadora fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente murió debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El conductor fue identificado como Charles Medina, de 31 años, quien fue detenido y enfrenta un cargo de homicidio involuntario (manslaughter). Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y analizan todas las pruebas reunidas en la escena, incluyendo marcas de frenado y testimonios de testigos presenciales. Medina permanece detenido con una fianza fijada en 250 mil dólares, mientras la Justicia determina las circunstancias exactas del hecho.

La muerte de Rapp provocó una inmediata reacción del mundo del boxeo. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, lamentó el fallecimiento y definió a la pugilista como "una integrante invaluable de la familia del boxeo". También la promotora Most Valuable Promotions (MVP) y numerosas figuras del deporte expresaron sus condolencias, destacando tanto su talento dentro del ring como su calidad humana.

La pugilista falleció a los 26 años. Quién era la boxeadora Hanna Rapp Hannah Rapp era una boxeadora profesional estadounidense nacida en Yorktown, Indiana, que había logrado convertirse en una de las grandes promesas del boxeo femenino. Antes de iniciar su carrera sobre el ring fue atleta universitaria en Purdue University, donde compitió en pruebas de atletismo. En 2024 se mudó a Texas para trabajar como inspectora de seguridad contra incendios en la Universidad Texas A&M, actividad que combinaba con sus entrenamientos como profesional.

Su crecimiento deportivo fue meteórico. En menos de cinco años dentro del boxeo profesional construyó una destacada trayectoria, conquistando el cinturón pluma de la North American Boxing Federation (NABF) y alcanzando una oportunidad por el campeonato mundial de peso pluma del CMB frente a Tiara Brown, combate disputado en junio de 2026 que perdió por decisión unánime. Respecto de su récord profesional, la mayoría de los registros actualizados la ubican con 8 victorias, 1 derrota y 1 empate, luego de la pelea mundialista frente a Brown. Antes de ese combate permanecía invicta, lo que la había convertido en una de las pugilistas con mayor proyección dentro de la categoría pluma. Su estilo ofensivo y su rápida evolución le permitieron posicionarse entre las boxeadoras más prometedoras de Estados Unidos.