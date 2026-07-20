Luto en el fútbol: falleció un histórico delantero y director técnico

Tras el agridulce festejo por el tercer puesto en el Mundial 2026, el fútbol inglés está de luto. Kevin Keegan, uno de los mejores delanteros de su generación y doble ganador del Balón de Oro, con paso por clubes como Liverpool y Newcastle, murió este lunes a los 75 años como consecuencia del cáncer que padecía.
"Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años", expresaron sus familiares en un comunicado. El exfutbolista y entrenador estuvo acompañado por su esposa y sus hijas durante sus últimos momentos. La familia también agradeció el trabajo del equipo médico que lo atendió y pidió privacidad para atravesar el duelo.
El mundo del fútbol inglés no tardó en despedirlo. Newcastle United, el club con el que más que ningún otro quedó asociado su nombre, lo definió como una de las figuras más queridas e influyentes de su historia y remarcó que fue mucho más que un jugador y entrenador emblemático. Fue, según describieron, el corazón del club para generaciones enteras de hinchas. Manchester City, otro de los equipos que dirigió, también expresó su tristeza y recordó especialmente el ascenso que logró con el club en la temporada 2001/02.
Kevin Keegan: la gloria como jugador y un entrenador carismático
Keegan se formó en Scunthorpe United y dio el salto a la elite en 1971, cuando pasó al Liverpool. Allí disputó más de 300 partidos y convirtió 100 goles en seis temporadas, un período en el que ganó tres ligas inglesas, una FA Cup, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA.
En 1977 se fue al Hamburgo alemán, club con el que alcanzó su techo individual: fue elegido Balón de Oro en 1978 y 1979, de forma consecutiva, un logro que muy pocos futbolistas en la historia pudieron repetir. Con el conjunto alemán también se consagró campeón de la Bundesliga y llegó a una final de Copa de Europa, aunque cayó ante Nottingham Forest.
Después pasó por Southampton y Newcastle United como jugador, hasta su retiro en 1985. Con la camiseta de la selección inglesa disputó 63 partidos, marcó 21 goles y fue capitán en 31 ocasiones.
Kevin Keegan disputó 78 partidos con la camiseta de Newcastle.
Como entrenador tuvo un paso igual de recordado. En 1992 asumió en Newcastle, al que llevó de la segunda división a pelear el título de la Premier League en la temporada 1995/96, cuando el equipo llegó a estar cerca de arrebatarle la corona a Manchester United. Luego dirigió a Fulham y, en 1999, asumió como seleccionador de Inglaterra, cargo que dejó tras la temprana eliminación en la Eurocopa 2000. Cerró su carrera en los bancos con un paso por Manchester City y un regreso a Newcastle, club que abandonó en 2008 en medio de un conflicto con la dirigencia.
Fuera de las canchas, Keegan se dedicó al periodismo deportivo, con participación en la cobertura del Mundial 2010, y se convirtió en un habitual disertante en eventos solidarios. También fue un crítico frecuente de la gestión del empresario Mike Ashley al frente de Newcastle, contra quien había ganado un litigio laboral tras su salida del club en 2008.