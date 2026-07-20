Luto en el fútbol: falleció un histórico delantero y director técnico El exdeportista estuvo acompañado por su esposa y sus hijas durante sus últimos momentos. La familia también agradeció el trabajo del equipo médico que lo atendió y pidió privacidad para atravesar el duelo. Por Agregar C5N en









El mundo del fútbol, de luto por el fallecimiento de un histórico delantero. Redes sociales

Tras el agridulce festejo por el tercer puesto en el Mundial 2026, el fútbol inglés está de luto. Kevin Keegan, uno de los mejores delanteros de su generación y doble ganador del Balón de Oro, con paso por clubes como Liverpool y Newcastle, murió este lunes a los 75 años como consecuencia del cáncer que padecía.

"Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años", expresaron sus familiares en un comunicado. El exfutbolista y entrenador estuvo acompañado por su esposa y sus hijas durante sus últimos momentos. La familia también agradeció el trabajo del equipo médico que lo atendió y pidió privacidad para atravesar el duelo.

El mundo del fútbol inglés no tardó en despedirlo. Newcastle United, el club con el que más que ningún otro quedó asociado su nombre, lo definió como una de las figuras más queridas e influyentes de su historia y remarcó que fue mucho más que un jugador y entrenador emblemático. Fue, según describieron, el corazón del club para generaciones enteras de hinchas. Manchester City, otro de los equipos que dirigió, también expresó su tristeza y recordó especialmente el ascenso que logró con el club en la temporada 2001/02.

Kevin Keegan: la gloria como jugador y un entrenador carismático Keegan se formó en Scunthorpe United y dio el salto a la elite en 1971, cuando pasó al Liverpool. Allí disputó más de 300 partidos y convirtió 100 goles en seis temporadas, un período en el que ganó tres ligas inglesas, una FA Cup, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA.

En 1977 se fue al Hamburgo alemán, club con el que alcanzó su techo individual: fue elegido Balón de Oro en 1978 y 1979, de forma consecutiva, un logro que muy pocos futbolistas en la historia pudieron repetir. Con el conjunto alemán también se consagró campeón de la Bundesliga y llegó a una final de Copa de Europa, aunque cayó ante Nottingham Forest.