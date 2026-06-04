De qué murió José Sanfilippo, goleador y leyenda de San Lorenzo El club de Boedo confirmó este jueves que el goleador falleció a sus 91 años. "Por siempre descansará en nuestro corazones", lamentó. Por Agregar C5N en









Sanfilippo falleció a sus 91 años.

El histórico goleador y leyenda de San Lorenzo, José Sanfilippo, falleció este jueves a sus 91 años y enlutó al mundo del fútbol. El club de Boedo confirmó la triste noticia mediante un comunicado en sus redes sociales.

“A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones”, indicaron y agregaron: “Gracias por tanto, Nene”.

El exdelantero dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y en el corazón de los hinchas del Ciclón donde convirtió 207 goles en 265 partidos y fue ídolo de varias generaciones. Por su parte, con la Selección argentina jugó y ganó la Copa América de 1957 y participó de los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

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Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones.



Gracias por tanto, Nene. pic.twitter.com/FzeIzXXisF — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 4, 2026 Si bien hasta el momento se desconocen los motivos específicos de su muerte, el fallecimiento estaría asociado de manera general a complicaciones naturales propias de su avanzada edad.