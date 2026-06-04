4 de junio de 2026 Inicio
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De qué murió José Sanfilippo, goleador y leyenda de San Lorenzo

El club de Boedo confirmó este jueves que el goleador falleció a sus 91 años. "Por siempre descansará en nuestro corazones", lamentó.

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Sanfilippo falleció a sus 91 años. 

Sanfilippo falleció a sus 91 años. 

El histórico goleador y leyenda de San Lorenzo, José Sanfilippo, falleció este jueves a sus 91 años y enlutó al mundo del fútbol. El club de Boedo confirmó la triste noticia mediante un comunicado en sus redes sociales.

Sanfilippo murió a sus 91 años.
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“A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones”, indicaron y agregaron: “Gracias por tanto, Nene”.

El exdelantero dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y en el corazón de los hinchas del Ciclón donde convirtió 207 goles en 265 partidos y fue ídolo de varias generaciones. Por su parte, con la Selección argentina jugó y ganó la Copa América de 1957 y participó de los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

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Si bien hasta el momento se desconocen los motivos específicos de su muerte, el fallecimiento estaría asociado de manera general a complicaciones naturales propias de su avanzada edad.

Así fue la carrera de José Sanfilippo

  • Clubes: San Lorenzo, Boca Juniors, Nacional (Uruguay), Banfield, Bangu y Bahía (Brasil)
  • Partidos jugados: 484
  • Goles: 344
  • Títulos: Primera División 1959, Torneo Metropolitano 1972 y Torneo Nacional 1972 con San Lorenzo; Torneo Cuadrangular 1964 con Nacional, Campeonato Baiano 1970 y 1971 con Bahía; Oro en los Juegos Panamericanos de Brasil 1955 y Copa América Perú 1957 con la Selección Argentina.

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