Tras la final del Mundial, cuándo vuelve el fútbol argentino: qué días juegan River y Boca

El Mundial 2026 llegó a su fin y los hinchas argentinos ya tendrán la mente puesta en lo que será el inicio del Torneo Clausura, con el inicio del segundo semestre del año y que le dará la oportunidad de jugar diferentes copas internacionales.
Tras la finalización de la Copa del Mundo 2026, empieza el Torneo Clausura. El Xeneize y el Millonario, además, disputarán la Copa Sudamericana a lo largo del segundo semestre.
El Mundial 2026 llegó a su fin y los hinchas argentinos ya tendrán la mente puesta en lo que será el inicio del Torneo Clausura, con el inicio del segundo semestre del año y que le dará la oportunidad de jugar diferentes copas internacionales.
Si bien en la previa de la final el futbol nacional tuvo acción con la Copa Argentina donde Boca y Racing clasificaron a los octavos de final, mientras que San Lorenzo y River y quedaron en el camino, ahora comenzará el inicio de la competencia final.
Tal como estaba estipulado, el fixture será el mismo que se utilizó en el Torneo Apertura aunque será con las localías invertidas y tiene inicio este jueves 23 de julio con el debut del actual campeón, Belgrano que recibirá a Rosario Central.
Teniendo en cuenta que tanto Boca, Lanús y Tigre, disputarán el repechaje de la Copa Sudamericana, la segunda fecha de ambos se postergará una semana.
En el caso de River y el conjunto Xeneize tendrá su primer encuentro el sábado y domingo: en el Monumental, el Millonario se medirá ante Barracas Central, mientras que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena visitarán a Deportivo Riestra.
El ganador del torneo se asegurará un puesto para disputar la Copa Libertadores 2027 y además, disputará el Trofeo de Campeones frente al campeón del Torneo Apertura, Belgrano.
Jueves 23 de julio
Viernes 24 de julio
Sábado 25 de julio
Domingo 26 de julio