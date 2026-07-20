20 de julio de 2026 Inicio
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Tras la final del Mundial, cuándo vuelve el fútbol argentino: qué días juegan River y Boca

Tras la finalización de la Copa del Mundo 2026, empieza el Torneo Clausura. El Xeneize y el Millonario, además, disputarán la Copa Sudamericana a lo largo del segundo semestre.

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River debutará este sábado ante Barracas

River debutará este sábado ante Barracas, mientras que Boca lo hará el domingo contra Riestra

El Mundial 2026 llegó a su fin y los hinchas argentinos ya tendrán la mente puesta en lo que será el inicio del Torneo Clausura, con el inicio del segundo semestre del año y que le dará la oportunidad de jugar diferentes copas internacionales.

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Tal como estaba estipulado, el fixture será el mismo que se utilizó en el Torneo Apertura aunque será con las localías invertidas y tiene inicio este jueves 23 de julio con el debut del actual campeón, Belgrano que recibirá a Rosario Central.

Teniendo en cuenta que tanto Boca, Lanús y Tigre, disputarán el repechaje de la Copa Sudamericana, la segunda fecha de ambos se postergará una semana.

En el caso de River y el conjunto Xeneize tendrá su primer encuentro el sábado y domingo: en el Monumental, el Millonario se medirá ante Barracas Central, mientras que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena visitarán a Deportivo Riestra.

El ganador del torneo se asegurará un puesto para disputar la Copa Libertadores 2027 y además, disputará el Trofeo de Campeones frente al campeón del Torneo Apertura, Belgrano.

Torneo Clausura 2026: cómo se jugará la 1° fecha

Fecha 1

Jueves 23 de julio

  • 19.30: Belgrano – Rosario Central (Zona B)
  • 19.30: Sarmiento – Argentinos Juniors (Zona B)
  • 21.45: Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

  • 16.45: Gimnasia (Medoza.) – Central Córdoba (Zona A)
  • 19: Racing – Gimnasia (Zona B)
  • 19: Vélez – Instituto (Zona A)
  • 21.15: Huracán – Banfield (Zona B)
  • 21.15: Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

  • 14.45: Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
  • 17: Newell’s – Talleres (Zona A)
  • 19.15: River – Barracas Central (Zona B)
  • 21.30: Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

  • 15: Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia de Mendoza. (Zona B)
  • 17.15: Estudiantes – Independiente (Zona A)
  • 19.30: Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

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