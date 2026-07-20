Tras la final del Mundial, cuándo vuelve el fútbol argentino: qué días juegan River y Boca Tras la finalización de la Copa del Mundo 2026, empieza el Torneo Clausura. El Xeneize y el Millonario, además, disputarán la Copa Sudamericana a lo largo del segundo semestre. Por Agregar C5N en









River debutará este sábado ante Barracas, mientras que Boca lo hará el domingo contra Riestra

El Mundial 2026 llegó a su fin y los hinchas argentinos ya tendrán la mente puesta en lo que será el inicio del Torneo Clausura, con el inicio del segundo semestre del año y que le dará la oportunidad de jugar diferentes copas internacionales.

Si bien en la previa de la final el futbol nacional tuvo acción con la Copa Argentina donde Boca y Racing clasificaron a los octavos de final, mientras que San Lorenzo y River y quedaron en el camino, ahora comenzará el inicio de la competencia final.

Tal como estaba estipulado, el fixture será el mismo que se utilizó en el Torneo Apertura aunque será con las localías invertidas y tiene inicio este jueves 23 de julio con el debut del actual campeón, Belgrano que recibirá a Rosario Central.

Teniendo en cuenta que tanto Boca, Lanús y Tigre, disputarán el repechaje de la Copa Sudamericana, la segunda fecha de ambos se postergará una semana.

En el caso de River y el conjunto Xeneize tendrá su primer encuentro el sábado y domingo: en el Monumental, el Millonario se medirá ante Barracas Central, mientras que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena visitarán a Deportivo Riestra.

El ganador del torneo se asegurará un puesto para disputar la Copa Libertadores 2027 y además, disputará el Trofeo de Campeones frente al campeón del Torneo Apertura, Belgrano. Torneo Clausura 2026: cómo se jugará la 1° fecha Fecha 1 Jueves 23 de julio 19.30: Belgrano – Rosario Central (Zona B)

19.30: Sarmiento – Argentinos Juniors (Zona B)

21.45: Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal) Viernes 24 de julio 16.45: Gimnasia (Medoza.) – Central Córdoba (Zona A)

19: Racing – Gimnasia (Zona B)

19: Vélez – Instituto (Zona A)

21.15: Huracán – Banfield (Zona B)

21.15: Platense – Unión (Zona A) Sábado 25 de julio 14.45: Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)

17: Newell’s – Talleres (Zona A)

19.15: River – Barracas Central (Zona B)

21.30: Lanús – San Lorenzo (Zona A) Domingo 26 de julio 15: Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia de Mendoza. (Zona B)

17.15: Estudiantes – Independiente (Zona A)

19.30: Deportivo Riestra – Boca (Zona A)