4 de junio de 2026 Inicio
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Murió José Sanfilippo, goleador histórico y leyenda de San Lorenzo

La noticia del fallecimiento del exdelantero lo confirmó el club de Boedo. "Gracias por tanto, Nene", fue la despedida para uno de los grandes jugadores del fútbol argentino.

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Tenía 91 años.

Tenía 91 años.

El fútbol argentino está de luto tras la confirmación de la muerte de José Sanfilippo, histórico jugador y máximo goleador en la historia de San Lorenzo.

Sanfilippo murió a sus 91 años.
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La noticia la confirmó el propio club de Boedo a través de las redes sociales. “A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones”, indicaron y agregaron: “Gracias por tanto, Nene”.

El exdelantero dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y en el corazón de los hinchas del Ciclón: marcó 207 goles en 265 partidos y fue ídolo de varias generaciones. Con la Selección argentina jugó y ganó la Copa América de 1957. También jugó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

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Además de tener una gran trayectoria en dentro del campo de juego, Sanfilippo supo protagonizar varias polémicas como comentarista televisivo e incluso incursionó en la política.

El excéntrico futbolista hizo las inferiores en San Lorenzo y debutó en dicho club el 15 de noviembre de 1953 con apenas 18 años contra Newell´s y una semana después comenzó a demostrar su facilidad como delantero al anotarle un doblete a Banfield.

Sanfilippo jugó hasta 1962 en el Ciclón y un año después pasó a Boca, donde ese mismo año llegó a la final de la Copa Libertadores, donde cayó frente al Santos de Pelé. Sin embargo, pese a anotar 14 goles en 28 partidos con Boca, tuvo una diferencia con el técnico y debió marcharse al fútbol uruguayo para jugar en Nacional.

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Jos&eacute; Sanfilippo jug&oacute; la Copa Libertadores de 1963, donde cay&oacute; frente en la final ante el Santos de Pel&eacute;.

José Sanfilippo jugó la Copa Libertadores de 1963, donde cayó frente en la final ante el Santos de Pelé.

En su larga trayectoria también vistió las camisetas de Banfield, Bangú y el Bahia de Brasil, donde conquistó los Campeonatos Baianos de 1970 y 1971. En su regreso al conjunto de Boedo fue campeón y goleador: ocho goles en ocho partidos en el Metropolitano y otro título en el Nacional antes de retirarse.

Tras un breve retiro, Sanfilippo volvió al fútbol para jugar con San Miguel en la Primera D y anotó el primer gol oficial de la institución antes de colgar definitivamente los botines en 1978.

La despedida de Nacional a Sanfilippo

El club uruguayo, Nacional, también se despidió del exdelantero José Sanfilippo luego que se confirmara su muerte a los 91 años.

“El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de José Sanfilippo. Nuestras condolencias a su familia, amigos, allegados y a todo San Lorenzo”, indicaron.

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