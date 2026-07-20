20 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo es la próxima Copa América que Lionel Messi podría jugar a los 41 años

Los detalles del calendario y la posible sede del certamen continental donde la Selección defenderá la corona.

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El próximo torneo que disputará la Argentina será en dos años.

El próximo torneo que disputará la Argentina será en dos años.

Tras culminar su participación en el Mundial 2026, la Selección argentina ya empieza a divisar en el horizonte internacional su siguiente gran reto futbolístico: la Copa América 2028. En dicha cita continental, el combinado nacional asumirá la responsabilidad de saltar al campo de juego a defender el bicampeonato obtenido de forma brillante en el certamen de Estados Unidos 2024. Aún con la expectativa reciente sobre si Lionel Messi continuará en la Albiceleste en el corto plazo, si el capitán decidiera jugarla, tendría 41 años para aquella cita continental.

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A pesar de que las autoridades aún no han brindado un cronograma oficial definitivo, las primeras estimaciones indican que el inicio de la competencia de selecciones se daría entre el 20 y el 25 de junio de 2028. Asimismo, se prevé que el encuentro definitivo para coronar al nuevo campeón de la región se desarrolle a mediados del mes siguiente, puntualmente entre el 14 y el 17 de julio.

En lo que respecta al escenario del torneo, las proyecciones apuntan con fuerza a que el certamen se llevará a cabo nuevamente en territorio estadounidense por estrictas razones de logística y rentabilidad financiera. La organización buscará sacar el máximo provecho de la imponente infraestructura y de los modernos estadios que quedaron en óptimas condiciones de funcionamiento tras haber albergado la reciente cita mundialista.

Esta designación geográfica alteraría drásticamente el histórico sistema de alternancia de sedes de la federación sudamericana, el cual estipulaba que la localía de esta edición quedaba originalmente en manos de Ecuador. En cuanto a la conformación de los grupos, el evento de fútbol contaría con las diez delegaciones tradicionales de la Conmebol, sumadas a seis combinados invitados provenientes de la Concacaf y la chance abierta de incorporar conjuntos de otras federaciones como Qatar o Arabia Saudita.

Los números de Lionel Messi en el Mundial 2026

En la Copa Mundial de Fútbol de 2026, Lionel Messi demostró que su vigencia sigue intacta a los 39 años al firmar una campaña individual extraordinaria, jugando los 8 partidos de la Selección argentina y registrando 8 goles y 4 asistencias. A lo largo del torneo, el capitán albiceleste lideró el ataque de su equipo, lo que le valió ser galardonado con el Balón de Plata tras alcanzar una nueva final contra España. Su influencia ofensiva total se tradujo en 12 participaciones directas en goles, lo que consolida esta edición como una de las más influyentes de toda su carrera profesional.

Durante este certamen, el rosarino rompió múltiples marcas históricas, convirtiéndose en el primer futbolista en marcar en todas las rondas posibles de un Mundial (incluyendo la nueva fase de dieciseisavos de final) y estirando un récord de seis partidos consecutivos anotando en fases de eliminación directa. Además de su efectividad de cara al arco rival, Messi completó 25 oportunidades creadas, el número más alto del torneo, y lideró la estadística de remates totales con 34 disparos, revalidando su rol absoluto como el eje creador y ejecutor del combinado de Lionel Scaloni.

Con la conclusión de esta cita mundialista, que marcó su sexta participación histórica, las estadísticas acumuladas de Messi en la historia de las Copas del Mundo ascendieron a 34 partidos disputados, 21 goles y 12 asistencias en total. Aunque el francés Kylian Mbappé logró superarlo en la jornada del tercer puesto para quedar como el máximo artillero histórico de la competición con 22 tantos, Messi se despidió consagrado sólidamente como el máximo asistidor de todos los tiempos en los Mundiales, superando la mítica marca de 10 pases gol que ostentaba Pelé.

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