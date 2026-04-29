Fuerte cruce de Javier Milei con diputados de la izquierda: "Tus ideas mataron a 150 millones de personas" Durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, el Presidente arremetió desde el palco contra los legisladores del PTS quienes lo acusaron de ser "cómplice del genocidio" en Gaza. "Ustedes son los asesinos", remarcó. Por + Seguir en







Javier Milei cruzó a los legisladores de Izquierda.

El presidente Javier Milei protagonizó este miércoles un fuerte cruce con diputados de la Izquierda al señalar que "tus ideas mataron a 150 millones de personas". Así lo señaló durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, al momento en que Manuel Adorni defendía la política exterior del Gobierno y su alianza con Israel.

Desde uno de los palcos de la Cámara Baja, el jefe de Estado arremetió contra el legislador Nicolás del Caño del PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, quien le manifestó ser "cómplice del genocidio palestino" en la Franja de Gaza y que "se abraza con el criminal de guerra Netanyahu".

"No te escucho", le manifestó Milei. Fue en ese momento que interviene la diputada Myriam Bregman para expresarle "lo escuchás muy bien".