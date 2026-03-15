De la espectacular largada al desafortunado choque con Ocon: así fue la carrera de Franco Colapinto en China

El piloto argentino tuvo una carrera intensa en Shanghai: protagonizó una largada brillante que lo metió en zona de puntos, sobrevivió a un fuerte toque con Esteban Ocon y logró cerrar el GP en el décimo puesto para sumar por primera vez con Alpine en la temporada.

De la espectacular largada al desafortunado choque con Ocon: los detalles de la carrera de Colapinto en China

El Gran Premio de China dejó una carrera cargada de acción para Franco Colapinto , que terminó décimo y consiguió sus primeros puntos con Alpine F1 Team tras una competencia marcada por una largada espectacular y un fuerte incidente en pista.

La calentura de Colapinto a pesar de haber sumado su primer punto con Alpine: "Me da bronca"

El piloto de Pilar volvió a destacarse en el momento de apagar los semáforos. Tras partir desde la duodécima posición en el circuito de Circuito Internacional de Shanghái , ejecutó una salida precisa que le permitió ganar varios lugares y meterse rápidamente en el sexto puesto.

El argentino capitalizó el caos inicial provocado por los abandonos de Lando Norris y Oscar Piastri , además de aprovechar una mala reacción de Max Verstappen . También superó a Nico Hülkenberg , Oliver Bearman e Isack Hadjar , para quedar detrás de su compañero Pierre Gasly . Así, volvió a confirmar que las largadas se transformaron en uno de sus puntos fuertes dentro del paddock de la Fórmula 1 .

Sin embargo, el momento más tenso de la carrera llegó en la vuelta 33. Tras ingresar a boxes para cambiar los neumáticos duros con los que había iniciado la prueba, Colapinto regresó a pista justo por delante de Esteban Ocon , con quien ya venía disputando posiciones.

En la frenada de una curva, el francés intentó una maniobra por el interior que terminó con su auto golpeando la parte media y trasera del Alpine. El impacto provocó que ambos monoplazas hicieran un trompo y encendió las alarmas en el equipo.

A pesar de la violencia del contacto, Colapinto pudo continuar. Más tarde reveló que el coche terminó con un agujero en el piso en la zona trasera, aunque los daños no fueron suficientes para obligarlo a abandonar. Los comisarios deportivos revisaron la acción y sancionaron a Ocon con diez segundos de penalización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033118314621186091&partner=&hide_thread=false IMPERDIBLE la reacción de Flavio Briatore al choque de Esteban Ocon a Franco Colapinto.



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El argentino, de todos modos, bajó el tono de la polémica después de la carrera y aceptó las disculpas de su rival. Incluso desde Bullet Sports Management, la empresa que gestiona su carrera, pidieron a los fanáticos que evitaran insultos o ataques contra el piloto francés.

Con el auto tocado y en una carrera condicionada por el desgaste de los neumáticos, Colapinto logró mantenerse en pista hasta la bandera a cuadros y cerró el domingo en el décimo lugar. El resultado le permitió sumar su primer punto con Alpine en la temporada y coronar una actuación marcada por la resiliencia.

En una carrera que tuvo de todo, el piloto argentino volvió a mostrar dos rasgos que empiezan a definir su paso por la categoría: su capacidad para ganar posiciones en la largada y su temple para sobrevivir a momentos críticos dentro de la pista.