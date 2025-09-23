Scaloni ratificó su fanatismo por Boca y reveló qué jugador del Xenieze fue su ídolo en su infancia El entrenador de la Selección confesó en su autobiografía su pasión por el conjunto de La Ribera y recordó un partido que vio en La Bombonera. Por







Lionel Scaloni lanzó su autobiografía en la que dejó plasmada su amor y pasión por Boca: el nacido en Pujato reconoció cómo nació su fanatismo por el Xeneize, confesó quién fue su ídolo en la infancia y hasta qué partido histórico vivió en La Bombonera.

A lo largo de las 544 páginas, el Gringo cuenta anécdotas, historias de su infancia y en ellas recaen en su amor por el equipo azul y amarillo. “Con mi hermano nos hicimos de Boca por mi abuelo Deolindo, con el que convivíamos. Mi viejo es de River, y mi vieja eligió a Rosario Central porque tenía los mismos colores que el equipo de su papá”, reveló el entrenador de la Selección argentina en el libro presentado junto al periodista Diego Borinsky.

También recordó que su padre “nos llevaba a ver a Boca siendo de River, porque si nos venía felices, él también lo estaba”: “A veces nos compraba las entradas Barulich, y otras nos metíamos de colados, por un amigo que tenía mi viejo en la puerta de la popular del Riachuelo, y nos hacía pasar”.

Al mismo tiempo, contó que estuvo en La Bombonera el día que Claudio Benetti convirtió el gol que le dio el campeonato al Xeneize en 1992 y cortó una racha de 11 años sin títulos a nivel local.

“Mi ídolo de chico era Giunta, era un símbolo. Fabián Carrizo también metía a lo loco, admirada a los dos. El Toti Iglesias era otro que me gustaba mucho, por su manera de jugar y porque usaba el pelo largo como yo”, reveló.