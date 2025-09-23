23 de septiembre de 2025 Inicio
Scaloni ratificó su fanatismo por Boca y reveló qué jugador del Xenieze fue su ídolo en su infancia

El entrenador de la Selección confesó en su autobiografía su pasión por el conjunto de La Ribera y recordó un partido que vio en La Bombonera.

"Con mi hermano nos hicimos hinchas de Boca por mi abuelo", reconoció Scaloni en su biografía

Lionel Scaloni lanzó su autobiografía en la que dejó plasmada su amor y pasión por Boca: el nacido en Pujato reconoció cómo nació su fanatismo por el Xeneize, confesó quién fue su ídolo en la infancia y hasta qué partido histórico vivió en La Bombonera.

A lo largo de las 544 páginas, el Gringo cuenta anécdotas, historias de su infancia y en ellas recaen en su amor por el equipo azul y amarillo. “Con mi hermano nos hicimos de Boca por mi abuelo Deolindo, con el que convivíamos. Mi viejo es de River, y mi vieja eligió a Rosario Central porque tenía los mismos colores que el equipo de su papá”, reveló el entrenador de la Selección argentina en el libro presentado junto al periodista Diego Borinsky.

También recordó que su padre “nos llevaba a ver a Boca siendo de River, porque si nos venía felices, él también lo estaba”: “A veces nos compraba las entradas Barulich, y otras nos metíamos de colados, por un amigo que tenía mi viejo en la puerta de la popular del Riachuelo, y nos hacía pasar”.

Al mismo tiempo, contó que estuvo en La Bombonera el día que Claudio Benetti convirtió el gol que le dio el campeonato al Xeneize en 1992 y cortó una racha de 11 años sin títulos a nivel local.

Mi ídolo de chico era Giunta, era un símbolo. Fabián Carrizo también metía a lo loco, admirada a los dos. El Toti Iglesias era otro que me gustaba mucho, por su manera de jugar y porque usaba el pelo largo como yo”, reveló.

scaloni boca

La primera confesión de Scaloni por su fanatismo con Boca

Luego que se diera a conocer su autobiografía, en redes sociales comenzó a circular el fragmento donde Lionel Scaloni había confesado ser hincha de Boca, el mismo que se menciona en el libro.

Fue en los festejos en su pueblo luego de haber conquistado el Mundial de Malasia 1997, allí ante las cámaras, reconoció que uno de sus sueños es vestir la camiseta de Boca: “Soy hincha de Boca. Cuando jugaba en Newell´s no era de Newell´s, pero dejaba hasta el último sudor en la cancha”.

En el mismo reportaje, el seleccionador campeón del mundo estaba firmando algo, y el periodista le preguntó si estaba firmando el pase al Xeneize, pero negó que sea eso: “Ojalá sea el pase a Boca”. Finalmente, a fin de ese año continuó su carrera en Deportivo La Coruña, en España.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

play

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

play

Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada

El look total black de Lali: un vestido corto con breteles finos y encaje

