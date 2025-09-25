25 de septiembre de 2025 Inicio
Alerta por la presencia argentina en el Mundial Sub 20 en Chile: las recomendaciones para los hinchas que viajen

Luego de los incidentes entre Independiente y la U de Chile, la Embajada argentina alertó por posibles ataques por parte de los locales hacía los futbolistas y simpatizantes. Ante eso, dictaron medidas precautorias.

Argentina debutará en el Mundial Sub-20 este domingo ante Cuba

Argentina debutará en el Mundial Sub-20 este domingo ante Cuba

Este fin de semana comenzará el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile, y por los incidentes en el estadio de Independiente por Copa Sudamericana, la Embajada argentina en el país chileno emitió un comunicado con recomendaciones para los hinchas que viajen a alentar a la Selección.

Atención: lo que pasó en Aston Villa puede condicionar el futuro del Dibu Martínez rumbo al Mundial 2026

Es que, tras los incidentes entre la Universidad de Chile y el Rojo durante los cuartos de final de la Copa Sudamericana, encendió una alerta antes del Mundial Sub 20. Los barrabravas del equipo chileno sugirieron que se tomarían revancha en el torneo juvenil.

Por eso desde la sede diplomática en Chile emitió una serie de advertencias para los hinchas que viajen al país trasandino a apoyar a los dirigidos por Diego Placente, que se estima que la mayoría sean familiares y allegados a los jugadores.

Desde la organización del torneo aún no hubo un anuncio de algún operativo de seguridad especiales para los partidos de Argentina, en parte porque los tres encuentros del grupo (con Cuba, Italia y Australia) serán en Valparaíso, a una hora y media de la capital, de donde es el grueso de la hinchada de la U.

Sin embargo, el presidente del Comité Organizador Local y vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Jorge Aguilar, señaló que “se está trabajando para que no surja ningún tipo de inconveniente, ni con Argentina ni con ningún otro equipo”.

Selección argentina sub 20 en Colombia

Las recomendaciones de la Embajada argentina para los hinchas que viajen a Chile

De acuerdo al comunicado emitido por la Embajada argentina recomiendan “evitar el uso de indumentaria alusiva a clubes del fútbol argentino”, para reducir el riesgo de cruces con hinchas chilenos y pasar lo más inadvertidos posible.

Por otro, incitan “no aceptar ayuda de terceros en caso de un desperfecto en los autos, y dejar los vehículos particulares que tengan patentes argentinas en playas de estacionamiento privadas, y no sobre calles aledañas a los hoteles o a los estadios, para prevenir robos y destrozos”. A su vez, recuerda que los hinchas “deberán presentar la entrada que se corresponda con el documento o pasaporte asociado”.

Argentina debutará este domingo desde las 20 contra Cuba, el segundo encuentro será el miércoles 1 de octubre frente a Australia y posteriormente será ante Italia el sábado siguiente. La selección albiceleste, que terminó segunda detrás de Brasil en el Sudamericano, llega como una de las favoritas, aunque no contará con sus dos principales figuras, como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

