Atención: lo que pasó en Aston Villa puede condicionar el futuro del Dibu Martínez rumbo al Mundial 2026

El club de Birmingham no pasa un buen momento en la Premier League, donde está en puestos de descenso, y la dirigencia decidió hacer un cambio clave para mejorar sus perspectivas.

Por
Dibu Martínez busca regularidad de cara a la Copa del Mundo.

Emiliano "Dibu" Martínez es titular indiscutido en la Selección argentina, donde se consagró como ídolo tras sus actuaciones en las Copas América 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la situación no es la misma en el Aston Villa, ya que un importante cambio puede condicionar su futuro.

El marplatense de 33 años no tiene la titularidad ni la continuidad asegurada en Birmingham. Ya en el último mercado de pases hubo grandes chances de que pasara al Manchester United; también se habló del Chelsea y hasta de ofertas del fútbol saudí, pero finalmente nada se concretó.

Ahora, Aston Villa acaba de concretar la salida de Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, quien durante los últimos dos años se desempeñó como Presidente de Operaciones de Fútbol del club. Su reemplazante será el también exfutbolista español Roberto Olabe.

El ex Real Sociedad se encuentra con un club de presente muy flojo: el equipo que dirige Unai Emery quedó eliminado de la Copa de la Liga y está en puestos de descenso en la Premier League. Por las restricciones del presupuesto, Olabe tendrá que pensar muy bien qué movimientos hará en el próximo mercado de pases.

Dibu Martínez en Aston Villa Tottenham

En este contexto, aún no está claro qué piensa el nuevo Presidente de Operaciones sobre el Dibu Martínez y habrá que ver, combinando el presente futbolístico con las presiones económicas, si le interesa conservarlo en el club o le resulta más conveniente vender su pase, todo esto a pocos meses del Mundial 2026.

Los números del Dibu Martínez en la Selección argentina

Emiliano "Dibu" Martínez debutó en la Selección argentina en junio de 2021, en la fecha de Eliminatorias previa a la Copa América de Brasil. Su actuación en la tanda de penales de la semifinal, donde le atajó tres penales a Colombia, fue consagratoria y clave para que la Albiceleste se quedara con el trofeo.

Desde ese momento, jugó 55 partidos (40 triunfos, 10 empates y 5 derrotas), recibió 25 goles en contra y tiene 38 vallas invictas. Es el segundo arquero con más presencias en la Selección por detrás de Sergio "Chiquito" Romero (96). Ganó 4 títulos: Copas América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022.

