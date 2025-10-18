18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Boca es superior, pero iguala 0-0 con Belgrano en La Bombonera

Tras la pérdida de Miguel Ángel Russo y con Úbeda como DT, el Xeneize juega un encuentro especial, lleno de emociones, frente al equipo cordobés por la fecha 13 del Torneo Clausura. Dirige el árbitro Pablo Dóvalo.

Por
Paredes escapa de la marca de González Metilli

Paredes escapa de la marca de González Metilli,

Marcelo Endelli/Getty Images
Carlos Palacios

Carlos Palacios, quien volvió al 11 titular, escapa de la marca de Zelarrayán.

Boca recibe a Belgrano

Boca recibe a Belgrano, en el primer partido sin Miguel Ángel Russo.

Boca iguala con Belgrano, en La Bombonera, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. En un encuentro muy especial tras la pérdida del exentrenador Miguel Ángel Russo, el Xeneize le rindió homenaje en la previa del partido que emocionó a todos los hinchas del fútbol. Dirige el árbitro Pablo Dóvalo.

Sergio Romero se fue de Boca.
Te puede interesar:

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y jugará en Argentinos Juniors: "Algún día volveré"

boca camiseta homenaje a russo

Con respecto a la goleada por 5-0 frente a Newell's, el Sifón debió meter mano en el equipo, con un cambio obligado. El chileno Carlos Palacios volverá a la titularidad por la lesión de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha en la práctica del miércoles pasado.

En tanto, el Pirata cordobés dispondrá de su mejor jugador, Lucas Zelarrayán, en el 11 titular luego de algunas dudas respecto a su presencia tras la doble fecha FIFA que disputó en Europa para la Selección de Armenia.

Boca vs. Belgrano por la fecha 13: las formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Lucas Zelarrayan; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinsky.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca jugará el partido pendiente con Barracas Central.

Es oficial: el partido pendiente entre Boca y Barracas Central ya tiene día y horario

Úbeda y Paredes lanzaron al cielo una camiseta en homenaje a Russo.

Aplausos, emoción y lágrimas: así fue el homenaje de Boca a Russo en La Bombonera

Matías Satas debutó en la Reserva de Boca en el mes de agosto.

Juega en Boca y está entre los mejores 60 talentos en el mundo

Úbeda, al frente del equipo para enfrentar a Belgrano.

Tras la muerte de Russo, Boca vuelve a jugar: recibe a Belgrano en la Bombonera

Las cenizas de Russo también se esparcirán en Lanús, Rosario Central y Estudiantes

El último adiós a Miguel Ángel Russo: la familia esparció parte de sus cenizas en La Bombonera

Miguel Ángel Russo junto a Juvenal Rodríguez.

Un ayudante de Russo contó qué le dijo antes de morir: "Nunca demostró dolor"

Rating Cero

La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.

Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..."

El hermano de Mariano y Juan llevó el féretro en el cementerio de Chacarita.

El doloroso adiós a Mariano Castro: familiares y amigos despidieron al hermano gemelo de Juan Castro

La panelista opinó sobre la pelea entre la modelo y su exmarido.

"No me quedó otra": Mica Viciconte se hartó de Nicole Neumann y le puso los puntos de la peor manera

De qué se trata esta original entrega de Netflix.
play

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.
play

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

La hija oscura y Mi abuela, dos películas imperdibles disponibles en Netflix para el Día de la Madre.
play

Dos películas de Netflix para ver el Día de la Madre: imperdibles

últimas noticias

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 19 de octubre

Hace 23 minutos
Es una fiesta de 48 horas, con shows, recitales, exposición de motos y buena comida, dijo Marcelo Mazza, el presidente argentino de los Hells Angels.

Qué hacen en la Argentina los Hell's Angels, la polémica banda de motociclistas

Hace 45 minutos
Úbeda y Paredes lanzaron al cielo una camiseta en homenaje a Russo.

Aplausos, emoción y lágrimas: así fue el homenaje de Boca a Russo en La Bombonera

Hace 49 minutos
Paredes escapa de la marca de González Metilli,

Boca es superior, pero iguala 0-0 con Belgrano en La Bombonera

Hace 55 minutos
La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.

Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..."

Hace 1 hora