Boca es superior, pero iguala 0-0 con Belgrano en La Bombonera Tras la pérdida de Miguel Ángel Russo y con Úbeda como DT, el Xeneize juega un encuentro especial, lleno de emociones, frente al equipo cordobés por la fecha 13 del Torneo Clausura. Dirige el árbitro Pablo Dóvalo. Por







Paredes escapa de la marca de González Metilli, Marcelo Endelli/Getty Images Carlos Palacios, quien volvió al 11 titular, escapa de la marca de Zelarrayán. Boca recibe a Belgrano, en el primer partido sin Miguel Ángel Russo.

Boca iguala con Belgrano, en La Bombonera, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. En un encuentro muy especial tras la pérdida del exentrenador Miguel Ángel Russo, el Xeneize le rindió homenaje en la previa del partido que emocionó a todos los hinchas del fútbol. Dirige el árbitro Pablo Dóvalo.

Con Claudio Úbeda, ayudante de Russo, como principal DT, el equipo de la Ribera sale a la cancha luego de postergarse el partido de la fecha anterior frente a Barracas Central. Con La Bombonera plagada de homenajes a Miguelo y un clima especial tras su partida, el Xeneize va con lo mejor que tiene para enfrentar al conjunto cordobés.

boca camiseta homenaje a russo @BocaJrsOficial

Con respecto a la goleada por 5-0 frente a Newell's, el Sifón debió meter mano en el equipo, con un cambio obligado. El chileno Carlos Palacios volverá a la titularidad por la lesión de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha en la práctica del miércoles pasado.

En tanto, el Pirata cordobés dispondrá de su mejor jugador, Lucas Zelarrayán, en el 11 titular luego de algunas dudas respecto a su presencia tras la doble fecha FIFA que disputó en Europa para la Selección de Armenia.