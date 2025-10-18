Boca es superior, pero iguala 0-0 con Belgrano en La Bombonera

Boca iguala con Belgrano, en La Bombonera, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. En un encuentro muy especial tras la pérdida del exentrenador Miguel Ángel Russo, el Xeneize le rindió homenaje en la previa del partido que emocionó a todos los hinchas del fútbol. Dirige el árbitro Pablo Dóvalo.
Con Claudio Úbeda, ayudante de Russo, como principal DT, el equipo de la Ribera sale a la cancha luego de postergarse el partido de la fecha anterior frente a Barracas Central. Con La Bombonera plagada de homenajes a Miguelo y un clima especial tras su partida, el Xeneize va con lo mejor que tiene para enfrentar al conjunto cordobés.
boca camiseta homenaje a russo
@BocaJrsOficial
Con respecto a la goleada por 5-0 frente a Newell's, el Sifón debió meter mano en el equipo, con un cambio obligado. El chileno Carlos Palacios volverá a la titularidad por la lesión de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha en la práctica del miércoles pasado.
En tanto, el Pirata cordobés dispondrá de su mejor jugador, Lucas Zelarrayán, en el 11 titular luego de algunas dudas respecto a su presencia tras la doble fecha FIFA que disputó en Europa para la Selección de Armenia.
Boca vs. Belgrano por la fecha 13: las formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Lucas Zelarrayan; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinsky.