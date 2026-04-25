25 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora juega River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario está clasificado a los octavos de final, pero busca vencer al Tiburón tras la caída en el Superclásico contra Boca. Mientras que, el conjunto de Mar del Plata buscará los tres puntos para la permanencia.

Por
El Millonario necesita recuperarse.

El Millonario necesita recuperarse.

X (@LigaAFA)
A qué hora juega River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Por la fecha 16 del Torneo Apertura, River recibirá a Aldosivi en el estadio Monumental en la búsqueda de mantenerse entre los cuatro primeros para poder ser local en los playoffs del torneo Apertura, mientras que la visita quiere los tres puntos para la lucha por la permanencia.

La modelo y el entrenador se volvieron a juntar por una tarea escolar de su hija menor.
Te puede interesar:

Evangelina Anderson y Martín Demichelis mostraron un acercamiento en redes: "Orgullosa de vos"

El equipo del Chacho Coudet llega golpeado tras la derrota en el Superclásico frente a Boca, un resultado que cortó una racha de nueve partidos sin caídas y marcó su primera derrota desde que asumió el entrenador. Más allá de la polémica por un posible penal no sancionado sobre Lucas Martínez Quarta en la última jugada, River mostró un retroceso en su nivel y se fue reprobado por los hinchas en el Monumental.

El Millonario se mantiene en el segundo lugar de la Zona B, aunque quedó a cuatro puntos del líder, Independiente Rivadavia, por lo que necesitará ganar los dos encuentros restantes y esperar otros resultados si quiere terminar primero.

river coudet
Chacho Coudet busca mejorar el funcionamiento del equipo.

Chacho Coudet busca mejorar el funcionamiento del equipo.

Por el otro lado, el conjunto de Israel Damonte llega tras empatar 1 a 1 frente a Racing en Mar del Plata y atraviesa un presente complicado en el Torneo Apertura. Con apenas siete puntos, Aldosivi se ubica en el N°14 puesto de la Zona B y ocupa el anteúltimo lugar tanto en la tabla de promedios como en la anual, solo por encima de Estudiantes de Río Cuarto. En este contexto, hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional, por lo que necesita con urgencia sumar de a tres para aliviar su situación.

En la previa del encuentro, Israel Damonte se mostró confiado respecto a las posibilidades de su equipo de lograr un buen resultado en una cancha que históricamente le resultó esquiva: “No me gusta hablar de ‘partido perdible’. Si lo encarás así, lo terminás perdiendo siempre. En algún momento, River también ha caído en su estadio. Se puede ganar”. En cuanto al equipo, no hay cambios respecto al que empató ante Racing el domingo pasado.

River vs. Aldosivi: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 20.
  • TV: ESPN Premium.
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro: Nicolás Ramírez.

River vs Aldosivi: probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

  • Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con el triunfo de Boca, también clasificó Talleres de Córdoba.

Con Boca clasificado, así están los cruces de octavos de final: clásico cordobés y un grande afuera

Héctor Paletta fue acusado de haber recibido pagosirregulares a través de criptomonedas en 2024

La Asociación Argentina de Árbitros respaldó a Paletta y repudió las "manifestaciones malintencionadas"

Se tiraron 70 toneladas de papelitos en el último Superclásico. 

La Ciudad prohibió los recibimientos con papelitos en los estadios de fútbol

Paletta confirmó si es hincha de Boca o no.

Paletta respondió la pregunta más picante del Superclásico: "¿Sos hincha de Boca?"

play

Paletta rompió el silencio: explicó por qué no fue penal la jugada más polémica de River-Boca

La dupla arbitral, en el ojo de la tormenta por un penal no cobrado a favor de River.

Tras la polémica en el Superclásico, Herrera y Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura

Rating Cero

Mario Casas sorprende con un cambio radical.

La impresionante transformación de Mario Casas: se ve completamente renovado

La modelo y el entrenador se volvieron a juntar por una tarea escolar de su hija menor.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis mostraron un acercamiento en redes: "Orgullosa de vos"

Luana Fernández, participante de Gran Hermano: Generación Dorada se siente atraída por una compañera. 

Una participante de Gran Hermano admitió que le gusta una compañera: "Me la chaparía"

La modelo habló de la interna familiar que la alejó de la extenista.

Oriana Sabatini confirmó que sigue distanciada de su tía Gabriela: "El problema no es mío"

El oriundo de Piedrabuena tiene 53 años.
play

Pity Álvarez rompió el silencio y habló de su paso por la cárcel: "Me bajó un poco los humitos"

Elba Rodríguez, a una década de ganar MasterChef.

Qué fue de la vida de Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef en Argentina

últimas noticias

play

Colapinto Road Show en Buenos Aires: cómo son los ingresos, cómo llegar y por dónde

Hace 26 minutos
El Millonario necesita recuperarse.

River y Coudet quieren recuperar la confianza ante Aldosivi

Hace 53 minutos
Promoción en farmacias con Cuenta DNI.

10% de descuento y sin tope de reintegro en farmacias: el beneficio destacado de Cuenta DNI

Hace 1 hora
Especialistas denuncian que el proyecto busca silenciar a las víctimas.

"Denuncias falsas" por violencia de género: advierten que el proyecto amenaza el acceso a la Justicia

Hace 1 hora
Aylén Romachuk pelea por su vida.

El dramático momento de una campeona de taekwondo: necesita ayuda para pagar una costosa operación

Hace 1 hora