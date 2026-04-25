A qué hora juega River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario está clasificado a los octavos de final, pero busca vencer al Tiburón tras la caída en el Superclásico contra Boca. Mientras que, el conjunto de Mar del Plata buscará los tres puntos para la permanencia. Por + Seguir en







El Millonario necesita recuperarse. X (@LigaAFA)

Por la fecha 16 del Torneo Apertura, River recibirá a Aldosivi en el estadio Monumental en la búsqueda de mantenerse entre los cuatro primeros para poder ser local en los playoffs del torneo Apertura, mientras que la visita quiere los tres puntos para la lucha por la permanencia.

El equipo del Chacho Coudet llega golpeado tras la derrota en el Superclásico frente a Boca, un resultado que cortó una racha de nueve partidos sin caídas y marcó su primera derrota desde que asumió el entrenador. Más allá de la polémica por un posible penal no sancionado sobre Lucas Martínez Quarta en la última jugada, River mostró un retroceso en su nivel y se fue reprobado por los hinchas en el Monumental.

El Millonario se mantiene en el segundo lugar de la Zona B, aunque quedó a cuatro puntos del líder, Independiente Rivadavia, por lo que necesitará ganar los dos encuentros restantes y esperar otros resultados si quiere terminar primero.

river coudet Chacho Coudet busca mejorar el funcionamiento del equipo.

Por el otro lado, el conjunto de Israel Damonte llega tras empatar 1 a 1 frente a Racing en Mar del Plata y atraviesa un presente complicado en el Torneo Apertura. Con apenas siete puntos, Aldosivi se ubica en el N°14 puesto de la Zona B y ocupa el anteúltimo lugar tanto en la tabla de promedios como en la anual, solo por encima de Estudiantes de Río Cuarto. En este contexto, hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional, por lo que necesita con urgencia sumar de a tres para aliviar su situación.