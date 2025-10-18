Con poco, River ya le gana 1-0 a Talleres en Córdoba por el Torneo Clausura

El Millonario, que ganó un partido de los últimos siete disputados, quiere volver a la victoria y cortar la racha negativa en Córdoba ante el equipo de Carlos Tévez, por la 13ª fecha del campeonato local. Dirige el árbitro Ariel Penel.

River supera a Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas en el campeonato local y buscará cortar la racha ante el equipo de Carlos Tévez, que viene en franca levantada en su lucha por no descender. Dirige el árbitro Ariel Penel.