Con poco, River ya le gana 1-0 a Talleres en Córdoba por el Torneo Clausura

River supera a Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas en el campeonato local y buscará cortar la racha ante el equipo de Carlos Tévez, que viene en franca levantada en su lucha por no descender. Dirige el árbitro Ariel Penel.
Talleres de Córdoba vs. River: las formaciones
Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tévez.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero (Milton Casco); Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.