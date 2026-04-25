River sufrió pero se recuperó tras el Superclásico: le ganó 3-1 a Aldosivi en el Monumental El Millonario, que busca recuperarse de la derrota con Boca, recibe al Tiburón por la fecha 16 de la Zona B del campeonato. Giuliano Galoppo abrió el marcador para los de Núñez, mientras que Tomás Fernández lo igualó para los de Mar del Plata. Por + Seguir en







River recibe a Aldosivi. X (@RiverPlate) River recibe a Aldosivi. C5N

River empata 1-1 con Aldosivi en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El gol del Millonario fue convertido por Giuliano Galoppo en el primer tiempo, mientras que en el complemento lo igualó Tomás Fernández. El árbitro es Nicolás Ramírez.

El equipo de Núñez, ya clasificado a los playoff, busca recuperarse de la derrota con Boca en el Superclásico y subir a la segunda posición de la tabla, mientras que el Tiburón, el único equipo que no ganó en lo que va del campeonato, pretende dar el golpe para sumar en los promedios.

En el primer tiempo, River administró ampliamente la pelota contra Aldosivi, especialmente con las intervenciones de sus mediocampistas, quienes buscaron los espacios para dañar a una férrea defensa rival. Además, el lateral izquierdo Marcos Acuña trepó en varias oportunidades por su sector y fue una de las cartas ofensivas principales del equipo de Núñez.

Por su parte, el conjunto de Israel Damonte intentó lanzar ofensivas rápidamente, aunque mostró dificultades para generar riesgo al arco de Santiago Beltrán.

En este marco, pese al notorio dominio del local, el Millonario mostró inconvenientes para tener chances claras para abrir el marcador en el Monumental, ya que sólo tuvo un intento de taco de Galoppo que se fue cerca del arco y un disparo de Salas cerca del área chica que se fue desviado. El gol se produjo a los 38 minutos, cuando el exjugador de Banfield aprovechó un rebote de Axel Werner tras un remate de Facundo Colidio.