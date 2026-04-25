River sufrió pero se recuperó tras el Superclásico: le ganó 3-1 a Aldosivi en el Monumental

River empata 1-1 con Aldosivi en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El gol del Millonario fue convertido por Giuliano Galoppo en el primer tiempo, mientras que en el complemento lo igualó Tomás Fernández. El árbitro es Nicolás Ramírez.
El equipo de Núñez, ya clasificado a los playoff, busca recuperarse de la derrota con Boca en el Superclásico y subir a la segunda posición de la tabla, mientras que el Tiburón, el único equipo que no ganó en lo que va del campeonato, pretende dar el golpe para sumar en los promedios.
En el primer tiempo, River administró ampliamente la pelota contra Aldosivi, especialmente con las intervenciones de sus mediocampistas, quienes buscaron los espacios para dañar a una férrea defensa rival. Además, el lateral izquierdo Marcos Acuña trepó en varias oportunidades por su sector y fue una de las cartas ofensivas principales del equipo de Núñez.
Por su parte, el conjunto de Israel Damonte intentó lanzar ofensivas rápidamente, aunque mostró dificultades para generar riesgo al arco de Santiago Beltrán.
En este marco, pese al notorio dominio del local, el Millonario mostró inconvenientes para tener chances claras para abrir el marcador en el Monumental, ya que sólo tuvo un intento de taco de Galoppo que se fue cerca del arco y un disparo de Salas cerca del área chica que se fue desviado. El gol se produjo a los 38 minutos, cuando el exjugador de Banfield aprovechó un rebote de Axel Werner tras un remate de Facundo Colidio.
El entrenador de River, Eduardo Coudet, realizó tres modificaciones en el equipo para enfrentar a Aldosivi luego de la caída 1-0 con Boca por el Superclásico en el Monumental, ya que Galoppo reemplaza a Juan Cruz Meza, Ian Subiabre a Kendry Páez y Maximiliano Salas a Sebastián Driussi.
Por su parte, el DT del conjunto marplatense, Israel Damonte, resolvió que juegue el mismo equipo que empató 1-1 con Racing en Mar del Plata.
El partido se trata del penúltimo del Millonario en la fase regular del Apertura, ya que después recibirá a Atlético Tucumán por la fecha 9, que se postergó para el fin de semana del 3 de mayo por un paro del fútbol argentino. En tanto, el Tiburón, que ya no tiene chances de meterse en los octavos de final, recibirá a Independiente Rivadavia.
El gol de River a Aldosivi, por el Torneo Apertura 2026
River vs. Aldosivi: formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Ian Subiabre; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
- Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.