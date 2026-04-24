Evangelina Anderson y Martín Demichelis mostraron un acercamiento en redes: "Orgullosa de vos"

La modelo y el entrenador coincidieron en un momento familiar sobre el crecimiento de su hija menor Emma, y la reacción de Demichelis alentó los rumores de una reconciliación.

La modelo y el entrenador se volvieron a juntar por una tarea escolar de su hija menor.

Evangelina Anderson tuvo un gesto íntimo y familiar con su exmarido, el exentrenador de River Plate Martín Demichelis, en un evento escolar: "Orgullosa de vos".

El reencuentro entre la modelo y el entrenador de fútbol tuvo a su hija más pequeña como protagonista. Emma leyó un cuento y la famosa subió el video en su cuenta oficial con emotivo mensaje.

"Estoy muy orgullosa de vos, Abrojito. No solo por cómo te está yendo en la escuela, sino por la forma en que te esforzás, aprendés y te manejás cada día. Adaptándote a cualquier país y escuela", escribió.

"Se nota tu crecimiento y tu dedicación. Seguí así, confiando en vos, que vas por un camino hermoso. Te amo con el alma @emmademichelis", agregó junto a un emoji de corazón. En un gesto que no pasó desapercibido, Demichelis compartió el posteo de Anderson y sumó: "Te amo y extraño, mi Emmita".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EVA ANDERSON (@evangelinaanderson)

Las palabras de la famosa destacaron la capacidad de sus hijos, Bastián, Lola y Emma, la más chica, a quien llaman cariñosamente "Abrojito", y cuya lectura de la historia de cuando se perdió en un shopping y encontró a su abuelo en una silla de masajes se volvió viral. La pareja vivió en Múnich, en Alemania y en Marbella, en España.

La reacción de Martín Demichelis

Martín Demichelis compartió la publicación de Evangelina Anderson y sumó un mensaje directo para su hija menor: "Te amo y extraño, mi Emmita". Esta respuesta fue vista como un acercamiento de los padres en las redes sociales, aunque ellos aseguraron que tienen una buena relación por el bienestar de los chicos.