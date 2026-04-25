25 de abril de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Aldosivi

El Millonario se recuperó de la derrota con Boca y venció 3-1 al Tiburón en el Monumental por el Torneo Apertura 2026. Ahora, se preparará para su siguiente compromiso.

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River buscará el triunfo en su próximo partido.

River buscará el triunfo en su próximo partido.

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River recibe a Aldosivi.
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Chacho Coudet
Eduardo Coudet, DT de River.

Eduardo Coudet, DT de River.

El cruce será especial para ambos equipos, ya que será la primera vez que se enfrentarán en un partido oficial. Por lo pronto, Bragantino perdió 1-0 con Carabobo en Venezuela y venció 3-2 a Blooming en Brasil en sus primeros partidos en el torneo continental.

Al equipo de Eduardo Coudet le tocó uno de los grupos más difíciles con varios viajes largos y rivales de los más variados en una competencia que volvió a jugar después de 11 años. La última vez que había dicho presente llegó hasta semifinales en 2015, donde cayó con Huracán, cuando todavía la Sudamericana y la Libertadores se disputaban semestralmente y no al mismo tiempo.

El mensaje de Héctor Paletta a los hinchas de River, tras la polémica en el Superclásico

El árbitro del VAR en el River-Boca, Héctor Paletta, quien quedó en el centro de la polémica tras la controvertida jugada en el minuto final del Superclásico, en la que Lautaro Blanco empujó por la espalda a Lucas Martínez Quarta, brindó declaraciones en exclusiva a C5N en las que explicó su decisión de no llamar a Darío Herrera y le envió un mensaje a los hinchas del Millonario que se sintieron perjudicados.

La jugada se dio a los 48 minutos del segundo tiempo. Marcos Acuña tiró un pelotazo dentro del área rival para que algún compañero conecte el balón y generar una jugada de peligro, pero el lateral izquierdo de Boca cargó ilícitamente contra la espalda del Chino y si bien Herrera no cobró nada, hubo protestas por el lado del conjunto local.

De igual modo, el árbitro tampoco fue llamado por el VAR y el partido finalmente terminó a favor de los de La Boca. En medio de la polémica que persiste, el hombre del VAR explicó que “hubo un equipo arbitral en campo que evaluó que hubo un contacto y que ese contacto no era suficiente ni tenía la suficiente fuerza para derribar de esa manera al defensor”.

“Yo en las cámaras, en las imágenes coincidía. No tengo una evidencia clara y evidente para convocar al árbitro”, indicó en diálogo con Mañanas Argentinas y en esa línea se dirigió a los hinchas del Millonario: “A los hinchas los entiendo porque muchas veces nosotros tomamos decisiones que ellos piensan que estamos sacando cosas. Entonces por más que sanciones una cosa y sea en contra todos van a pensar ‘este te está sacando cosas’. Al hincha nunca los vamos a conformar”.

Embed - Rompió el silencio HÉCTOR PALETTA tras el RIVER - BOCA | "Recibí muchas AMENAZAS"

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