22 de abril de 2026 Inicio
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La Asociación Argentina de Árbitros respaldó a Héctor Paletta y repudió las "manifestaciones malintencionadas"

Luego que el árbitro VAR hablara por primera vez tras la polémica en el Superclásico, la AAA sacó un comunicado donde apuntaron contra los medios que pusieron en duda la honorabilidad del letrado.

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Héctor Paletta fue acusado de haber recibido pagosirregulares a través de criptomonedas en 2024

Héctor Paletta fue acusado de haber recibido pagos irregulares a través de criptomonedas en 2024

La Asociación Argentina de Árbitros (AAA) respaldó al árbitro VAR, Héctor Paletta, luego de que este hablara por primera vez en C5N tras la polémica de una de las últimas jugadas en el Superclásico que no llamaron al árbitro Darío Herrera para revisar un supuesto penal a favor de River.

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A través de un comunicado, la AAA repudió las amenazas que recibió el colegiado y las informaciones que surgieron en los medios de comunicación, las cuales acusaban a Paletta de haber recibido pagos irregulares a través de criptomonedas en 2024 por más de $130 millones.

En ese sentido, la Asociación hizo mención al “rechazo hacia las manifestaciones realizadas por diferentes portales y redes sociales donde se intenta, desde aseveraciones falsas, mendaces y mal intencionadas, poner en tela de juicio la honorabilidad de nuestro afiliado”.

En esa línea, el Gremio explicó el protocolo del VAR aseverando que los colegiados “no pueden ingresar con teléfonos móviles a las cabinas VOR” y señalaron que “tales aseveraciones demuestran un desconocimiento absoluto de los protocolos vigentes que rigen el arbitraje de la FIFA”.

Asociación Argentina de Árbitros (AAA)

El mensaje de Héctor Paletta a los hinchas de River, tras la polémica en el Superclásico

El árbitro Héctor Paletta, quien quedó en el centro de la polémica tras la controvertida jugada en el minuto final del Superclásico, en la que Lautaro Blanco empujó por la espalda a Lucas Martínez Quarta, habló declaraciones en exclusiva a C5N donde explicó su decisión de no llamar a Darío Herrera y le envió un mensaje a los hinchas del Millonario que se sintieron perjudicados.

Respecto a la decisión de no llamar al árbitro principal del juego aseguró que “en las cámaras, en las imágenes coincidía” e indicó que “no tengo una evidencia clara y evidente para convocar al árbitro”.

Por otro lado, en diálogo con Mañanas Argentinas se dirigió a los hinchas del Millonario: “A los hinchas los entiendo porque muchas veces nosotros tomamos decisiones que ellos piensan que estamos sacando cosas. Entonces por más que sanciones una cosa y sea en contra todos van a pensar ‘este te está sacando cosas’. Al hincha nunca los vamos a conformar”.

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