7 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El heredero de Messi: quién podría quedarse con la 10 tras su despedida de la Selección

Con la despedida del capitán histórico, empiezan a circular nombres que podrían llegar a heredar el número de su camiseta.

Por
La Albiceleste sale a reconstruirse con una generación con el talento suficiente para llevar este número histórico en la espalda.

La Albiceleste sale a reconstruirse con una generación con el talento suficiente para llevar este número histórico en la espalda.

Instagram (@afaseleccion)

La Selección argentina tiene un nuevo desafío: encontrar quién llevará la camiseta número 10 ahora que Lionel Messi se despidió del equipo. El interrogante quedó abierto luego de la despedida oficial del capitán en el estadio de River y el propio Lionel Scaloni decidió no apresurarse a responderlo.

“Es el mejor jugador de todos los tiempos. Este día es triste para nuestra Selección”, analizó Papu Gómez
Te puede interesar:

El pedido del Papu Gómez a Messi en medio de la despedida de la Selección

"Estos partidos nadie llevará la 10, no tenemos obligación. No se la daremos a nadie hasta el partido de Leo, ya veremos después. La idea es que se la quede uno", dijo el técnico antes de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Entre los nombres que aparecen con más fuerza hay dos que concentran la mayor atención. Se trata de Nico Paz y Franco Mastantuono. Ambos zurdos, jóvenes y con el perfil creativo que históricamente define al número 10 argentino. El primero ya disputó no sólo un partido en el Mundial, sino que también es habitualmente tenido en cuenta en la nómina de convocados, además de estar jugando su mejor temporada desde su debut en primera división. El segundo, llegó a la Fiorentina para sumar minutos y demostrar por qué el Real Madrid confió en su talento invirtiendo más de 60 millones de euros.

A su vez, hay otros nombres que pican en punta por trascendencia dentro del campo, como lo son Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Por otro lado, Scaloni ya definió algunas cuestiones de la nueva etapa. Es así que se confirmó que Cuti Romero será el capitán y Dibu Martínez la segunda opción. La Albiceleste sale a reconstruirse con una generación de volantes que, según el propio Messi destacó, en su mayoría nacieron como enganches, lo que convierte a varios de ellos en candidatos naturales.

Nico Paz volvió a marcar con la Selección.

Nico Paz volvió a marcar con la Selección.

Messi se fue a Miami tras la despedida de la Selección argentina

Luego de la despedida de la Selección argentina, Lionel Messi dejó el país junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo. La familia emprendió viaje rumbo a Miami para continuar con su vida en Estados Unidos. El futbolista regresará así a la ciudad de su club, donde continuará con sus actividades personales y profesionales después de su último compromiso con la Albiceleste. Además, está previsto que se sume nuevamente a los entrenamientos del Inter.

La partida la emprendió luego del partido que se disputó en el Estadio Monumental, que reunió a más de 80 mil personas para acompañar al capitán en su último encuentro con la camiseta argentina. Horas después del encuentro, Messi y su familia regresó a Estados Unidos con el objetivo de continuar su vida en Miami y retomar las actividades vinculadas al Inter.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino.

Se supo la decisión que tomó Lionel Messi con Antonela Roccuzzo y sus hijos tras la despedida de la Selección

Lionel Messi se quejó por una jugada.

La fuerte queja de Messi que no se vio en su despedida de la Selección: "Pelotu..."

Lionel Messi se despidió de la Selección argentina, pero continuará su carrera en Inter Miami. 

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina

La Selección argentina finalizó una seguidilla de tres amistosos y se prepara para la próxima fecha FIFA. 

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el partido ante Benín

Lionel Messi convirtió de penal ante Benín en su despedida de la Selección Argentina. 
play

En una noche emotiva por el retiro de Lionel Messi, Argentina venció 3 a 0 a Benín

Lionel Messi y su último partido en la Selección argentina.

La emocionante última arenga de Messi en la Selección: "De esa manera lo disfrutamos"

Rating Cero

Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

Freddie Jackson tenía 70 años.
play

Murió el reconocido cantante de blues Freddie Jackson: tenía 70 años

Tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.

No se vio: se desmayó mientras la Sole cantaba en la despedida de Messi y despertó preocupación

Se trata de la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint.
play

Murió la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint a los 102 años

Qué futbolista le pidió el poncho a La Sole

Insólito trueque: la Sole cambió con Giay el poncho con el que cantó en la despedida de Messi

Interna feroz entre hermanas: la indirecta de Maite Arruza que luego borró.

Escándalo por la reventa de entradas: la hermana de Yanina Latorre lanzó una explosiva indirecta y después la borró

últimas noticias

¿Qué pasó con Thiago Messi?

Tuvo que frenar todo: el momento en el que Messi recibió un inesperado pedido de su hijo Thiago

Hace 12 minutos
play

Seguí el debate en comisión por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía

Hace 35 minutos
Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El FMI pidió profundizar el ajuste fiscal y advirtió por el impacto de la crisis energética

Hace 41 minutos
La historia detrás de el poncho que lució Soledad Pastorutti nos transporta hasta Catamarca. 

La historia detrás del poncho de Argentina que usó Soledad Pastorutti en la despedida de Messi

Hace 46 minutos
Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

Hace 50 minutos