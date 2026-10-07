El heredero de Messi: quién podría quedarse con la 10 tras su despedida de la Selección Con la despedida del capitán histórico, empiezan a circular nombres que podrían llegar a heredar el número de su camiseta. Por Agregar C5N en









La Albiceleste sale a reconstruirse con una generación con el talento suficiente para llevar este número histórico en la espalda. Instagram (@afaseleccion)

La Selección argentina tiene un nuevo desafío: encontrar quién llevará la camiseta número 10 ahora que Lionel Messi se despidió del equipo. El interrogante quedó abierto luego de la despedida oficial del capitán en el estadio de River y el propio Lionel Scaloni decidió no apresurarse a responderlo.

"Estos partidos nadie llevará la 10, no tenemos obligación. No se la daremos a nadie hasta el partido de Leo, ya veremos después. La idea es que se la quede uno", dijo el técnico antes de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Entre los nombres que aparecen con más fuerza hay dos que concentran la mayor atención. Se trata de Nico Paz y Franco Mastantuono. Ambos zurdos, jóvenes y con el perfil creativo que históricamente define al número 10 argentino. El primero ya disputó no sólo un partido en el Mundial, sino que también es habitualmente tenido en cuenta en la nómina de convocados, además de estar jugando su mejor temporada desde su debut en primera división. El segundo, llegó a la Fiorentina para sumar minutos y demostrar por qué el Real Madrid confió en su talento invirtiendo más de 60 millones de euros.

A su vez, hay otros nombres que pican en punta por trascendencia dentro del campo, como lo son Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Por otro lado, Scaloni ya definió algunas cuestiones de la nueva etapa. Es así que se confirmó que Cuti Romero será el capitán y Dibu Martínez la segunda opción. La Albiceleste sale a reconstruirse con una generación de volantes que, según el propio Messi destacó, en su mayoría nacieron como enganches, lo que convierte a varios de ellos en candidatos naturales.