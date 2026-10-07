El heredero de Messi: quién podría quedarse con la 10 tras su despedida de la Selección

La Selección argentina tiene un nuevo desafío: encontrar quién llevará la camiseta número 10 ahora que Lionel Messi se despidió del equipo. El interrogante quedó abierto luego de la despedida oficial del capitán en el estadio de River y el propio Lionel Scaloni decidió no apresurarse a responderlo.
"Estos partidos nadie llevará la 10, no tenemos obligación. No se la daremos a nadie hasta el partido de Leo, ya veremos después. La idea es que se la quede uno", dijo el técnico antes de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Entre los nombres que aparecen con más fuerza hay dos que concentran la mayor atención. Se trata de Nico Paz y Franco Mastantuono. Ambos zurdos, jóvenes y con el perfil creativo que históricamente define al número 10 argentino. El primero ya disputó no sólo un partido en el Mundial, sino que también es habitualmente tenido en cuenta en la nómina de convocados, además de estar jugando su mejor temporada desde su debut en primera división. El segundo, llegó a la Fiorentina para sumar minutos y demostrar por qué el Real Madrid confió en su talento invirtiendo más de 60 millones de euros.
A su vez, hay otros nombres que pican en punta por trascendencia dentro del campo, como lo son Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
Por otro lado, Scaloni ya definió algunas cuestiones de la nueva etapa. Es así que se confirmó que Cuti Romero será el capitán y Dibu Martínez la segunda opción. La Albiceleste sale a reconstruirse con una generación de volantes que, según el propio Messi destacó, en su mayoría nacieron como enganches, lo que convierte a varios de ellos en candidatos naturales.
Nico Paz volvió a marcar con la Selección.
Messi se fue a Miami tras la despedida de la Selección argentina
Luego de la despedida de la Selección argentina, Lionel Messi dejó el país junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo. La familia emprendió viaje rumbo a Miami para continuar con su vida en Estados Unidos. El futbolista regresará así a la ciudad de su club, donde continuará con sus actividades personales y profesionales después de su último compromiso con la Albiceleste. Además, está previsto que se sume nuevamente a los entrenamientos del Inter.
La partida la emprendió luego del partido que se disputó en el Estadio Monumental, que reunió a más de 80 mil personas para acompañar al capitán en su último encuentro con la camiseta argentina. Horas después del encuentro, Messi y su familia regresó a Estados Unidos con el objetivo de continuar su vida en Miami y retomar las actividades vinculadas al Inter.