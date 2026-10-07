7 de octubre de 2026 Inicio
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El pedido del Papu Gómez a Lionel Messi en medio de la despedida de la Selección argentina

El jugador campeón del mundo en Qatar 2022, que no pudo asistir al último partido del astro rosarino con la Albiceleste, tuvo una participación en la televisión de Kuwait.

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“Es el mejor jugador de todos los tiempos. Este día es triste para nuestra Selección”

“Es el mejor jugador de todos los tiempos. Este día es triste para nuestra Selección”, analizó Papu Gómez

Alejandro “Papu” Gómez fue invitado a la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección, pero no pudo asistir por compromisos con Forte Virtus FC, de la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, formó parte de la transmisión del partido y analizó el encuentro que terminó 3 a 0 frente a Benín con goles de Nicolás Otamendi, Nicolás Paz y la Pulga.

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De invitado en la televisión de Kuwait, el mediocampista campeón en Qatar 2022 reconoció que la noche del martes fue “día muy histórico y un mal día, especial” y no escatimó en elogiar al capitán argentino: “Creo que, en mi opinión, es quizá el mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, este día es triste para nuestra Selección”.

Sobre la capacidad del juego del rosarino que plasma en el campo de juego, Papu consideró que “el cerebro de Messi es mucho más rápido que el de una persona común, que el cerebro humano normal”. “Hay miles de jugadores que no pueden igualarlo técnicamente en el control del balón, la velocidad, los pases, el regate y demás. Pero el cerebro de Messi… es un genio y un fenómeno, como Einstein, Da Vinci”, sostuvo.

Al mismo tiempo, consideró que La Pulga “tiene algo extra”, incluso “más que una persona común” y analizó que “parece que las cosas se mueven lentamente frente a él, debido a su propia velocidad”.

El pedido del Papu Gómez a Lionel Messi en medio de la despedida de la Selección argentina

Durante la transmisión y sobre el juego de Lionel Messi ante Benín, al “Papu” Gómez le preguntaron qué esperaba de los segundos 45 minutos y si pensaba que Messi iba a salir antes de que terminara el encuentro.

Sin dudar indicó: “Mientras no marque un gol, no saldrá del terreno de juego. Por lo tanto, espero que marque un gol temprano para que pueda salir y el público lo ovacione después. En mi opinión, intentará jugar todos los minutos, quizá incluso hasta el minuto 90, para celebrar siempre con el público y dar lo máximo posible”.

El ex – Arsenal de Sarandí fue algunos de los campeones del mundo invitados al partido amistoso, pero al igual que Paulo Dybala, Nahuel Molina y Franco Armani, no pudo asistir por su reciente llegada al Forte Virtus, de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos, complicó el traslado hacia Buenos Aires.

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