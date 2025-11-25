Con un maniquí de espaldas en la vidriera, un comerciante se plegó a la protesta de Estudiantes El dueño de un kiosco en Nueve de Julio colocó un muñeco vestido con la camiseta del 'Pincha' que simula ser Juan Sebastián Verón, de espaldas a la calle y sosteniendo un cartel con la leyenda "AFA-NO". Por







El maniquí que emula a Juan Sebastián Verón.

Un comerciante de la localidad de Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, replicó el gesto de protesta de los jugadores de Estudiantes de La Plata contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al exhibir un maniquí de espaldas en el frente de su kiosco.

El origen del gesto se remonta al partido disputado por el club platense contra Rosario Central por los playoffs del Torneo Clausura. En un acto de repudio a la AFA, que había otorgado el título de campeón de Liga 2025 al equipo rosarino por un polémico criterio de tabla anual, los futbolistas del "Pincha" formaron un "pasillo de honor" dándole la espalda a sus rivales. Este desafío fue visto como una declaración de guerra directa a la conducción de Claudio Tapia.

¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tma1fgofk7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025 La familia Galván, dueña del comercio, se hizo eco de la maniobra al colocar un maniquí vestido con la camiseta de Estudiantes y que simula ser el presidente de la institución, Juan Sebastián Verón, de espaldas a la calle. Junto a la figura, el maniquí sostiene un cartel con la leyenda "AFA-NO".

verón kiosco "Acompañando la disconformidad de los dirigentes de AFA", expresaron los responsables de la iniciativa a diario El Día, de La Plata, confirmando que la exhibición es un apoyo explícito a la postura del club.

Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central Una vez que Estudiantes presente su descargo, el Tribunal de Disciplina de la AFA deberá determinar si la actitud de los jugadores constituye "incitación a la violencia", una figura contemplada en la normativa disciplinaria de la Asociación, lo que podría dar lugar a sanciones deportivas y económicas.

Sin embargo, no está claro el alcance real que podrían tener las medidas, y tampoco si se dirigirán al club, a Verón o a los jugadores en particular. Entre las versiones que circularon en las últimas horas se mencionó la posibilidad de una multa económica, sanciones deportivas a los 11 titulares e incluso una suspensión al presidente del Pincha. A esto se suma que el entrenador Eduardo Domínguez y los jugadores se ausentaron de la conferencia de prensa posterior al partido. En este caso, el artículo 51 del reglamento de la Liga Profesional establece "una multa económica equivalente al valor bruto de 250 entradas generales".