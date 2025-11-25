25 de noviembre de 2025 Inicio
Con un maniquí de espaldas en la vidriera, un comerciante se plegó a la protesta de Estudiantes

El dueño de un kiosco en Nueve de Julio colocó un muñeco vestido con la camiseta del 'Pincha' que simula ser Juan Sebastián Verón, de espaldas a la calle y sosteniendo un cartel con la leyenda "AFA-NO".

Por
El maniquí que emula a Juan Sebastián Verón.

El maniquí que emula a Juan Sebastián Verón.

Un comerciante de la localidad de Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, replicó el gesto de protesta de los jugadores de Estudiantes de La Plata contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al exhibir un maniquí de espaldas en el frente de su kiosco.

La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026.
La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026: en cuál estará la Selección argentina y cuándo será el sorteo

El origen del gesto se remonta al partido disputado por el club platense contra Rosario Central por los playoffs del Torneo Clausura. En un acto de repudio a la AFA, que había otorgado el título de campeón de Liga 2025 al equipo rosarino por un polémico criterio de tabla anual, los futbolistas del "Pincha" formaron un "pasillo de honor" dándole la espalda a sus rivales. Este desafío fue visto como una declaración de guerra directa a la conducción de Claudio Tapia.

La familia Galván, dueña del comercio, se hizo eco de la maniobra al colocar un maniquí vestido con la camiseta de Estudiantes y que simula ser el presidente de la institución, Juan Sebastián Verón, de espaldas a la calle. Junto a la figura, el maniquí sostiene un cartel con la leyenda "AFA-NO".

verón kiosco

"Acompañando la disconformidad de los dirigentes de AFA", expresaron los responsables de la iniciativa a diario El Día, de La Plata, confirmando que la exhibición es un apoyo explícito a la postura del club.

Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central

Una vez que Estudiantes presente su descargo, el Tribunal de Disciplina de la AFA deberá determinar si la actitud de los jugadores constituye "incitación a la violencia", una figura contemplada en la normativa disciplinaria de la Asociación, lo que podría dar lugar a sanciones deportivas y económicas.

Sin embargo, no está claro el alcance real que podrían tener las medidas, y tampoco si se dirigirán al club, a Verón o a los jugadores en particular. Entre las versiones que circularon en las últimas horas se mencionó la posibilidad de una multa económica, sanciones deportivas a los 11 titulares e incluso una suspensión al presidente del Pincha.

A esto se suma que el entrenador Eduardo Domínguez y los jugadores se ausentaron de la conferencia de prensa posterior al partido. En este caso, el artículo 51 del reglamento de la Liga Profesional establece "una multa económica equivalente al valor bruto de 250 entradas generales".

La AFA evalúa lanzar su propio streaming para transmitir las categorías del Ascenso

La AFA evalúa lanzar su propio streaming para transmitir las categorías del Ascenso

El curioso respaldo de Javier Milei a Estudiantes en medio del conflicto con la AFA

El curioso respaldo de Javier Milei a Estudiantes en medio del conflicto con la AFA

Lionel Messi junto a Diego Maradona.

El emotivo posteo de Lionel Messi a cinco años de la muerte de Diego Maradona

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Es argentino y sorprendió a todos en España: ahora sueña con jugar en la Selección argentina

Es argentino y sorprendió a todos en España: ahora sueña con jugar en la Selección argentina

Crisis en San Lorenzo: Moretti se negó a declarar y sigue la tensión en el club

Crisis en San Lorenzo: Moretti se negó a declarar y sigue la tensión en el club

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

La plataforma de streaming anunció sus nuevos contenidos en el HBO Max Upfront 2026.

Masacre de Flores con Campanella, tercera entrega de Margarita y una serie de Don Ramón: todos los anuncios de HBO Max para 2026

"Ésta es un poco más densa": Gustavo Yankelevich habló sobre el presente de Marcelo Tinelli

"Ésta es un poco más densa": Gustavo Yankelevich habló sobre el presente de Marcelo Tinelli

El Vaticano se rinde ante la "espiritualidad" del nuevo álbum de Rosalía

El Vaticano se rinde ante la "espiritualidad" del nuevo álbum de Rosalía

El cantante venezolano fue bajado de un avión tras una discusión con un tripulante.

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

Hace 31 minutos
5 claves para entender la última temporada de Stranger Things
Hace 35 minutos

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Hace 35 minutos
Venezuela amenazó con retirarles derechos a las compañías aeronáuticas si no vuelven a operar en el país
Hace 36 minutos

Venezuela amenazó con retirarles derechos a las compañías aeronáuticas si no vuelven a operar en el país

Hace 36 minutos
El próximo secretario general asumirá sus funciones el 1 de enero de 2027.

Con un argentino entre los candidatos, la ONU inició el proceso de selección de su próximo secretario general

Hace 50 minutos
Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver
Hace 1 hora

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

Hace 1 hora