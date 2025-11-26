26 de noviembre de 2025 Inicio
A pesar del calor, rige una alerta meteorológica por tormentas: a qué hora llueve

Se espera una jornada con máximas entre los 35° a 40°, sin embargo, en el centro de la Argentina el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Se esperan que las lluvias afecten el centro del país. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas para el centro de la Argentina. Durante la jornada del miércoles 26 de noviembre se esperan fenómenos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo, a pesar de las máximas que se mantendrán entre los 35° a 40°.

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana.
Las provincias de Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja se encuentran bajo alerta por tormentas fuertes, localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma localizada, detallaron.

Mientras que el SMN también emitió un aviso por temperaturas extremas por calor para La Pampa, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Córdoba, Salta y Jujuy.

Según explicó Meteored "las temperaturas máximas en este sector del país se ubicarán en el rango de 35 a 40 grados en tanto que serán mucho más moderadas hacia el este y noreste de la Argentina".

lluvia ciudad de buenos aires

Sin embargo, también adelantaron que a causa de un ingreso de un sistema de altas presiones en la Patagonia que "irá motivando un cambio sustancial de viento al este en la franja central de Argentina entre este día y el viernes", lo que generará inestabilidad a partir del jueves 27 de noviembre.

Por último, remarcaron que "entre el final del viernes y el sábado, la actividad de lluvias y tormentas empezará a tomar un modo más genérico e intenso, comenzando a afectar el centro-oeste de Argentina, pero moviéndose rápidamente durante el fin de semana hacia las provincias centrales y posteriormente el Litoral del país.

Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas

  • San Luis: toda la provincia.
  • La Rioja: Brand General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza.
  • Mendoza: Brand Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa -Brand General Alvear - Zona baja de San Rafael -Brand Zona baja de Malargüe.
  • La Pampa: Brand Chalileo - Limay Mahuida - Loventué -Brand Curacó - Lihuel Calel.
  • Neuquén: Brand Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas - Brand Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas
  • Río Negro: Brand Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta -Brand Este de El Cuy - General Roca

