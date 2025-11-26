26 de noviembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, jueves 27 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 27 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Oportunidad para mejorar su situación laboral. Evite las comidas muy grasas.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Está radiante, y por ello regala dosis de cariño a sus familiares. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. De dinero, muy bien. Ningún temor laboral, le va estupendamente. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Feliz y enamorado de su pareja. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Salud magnífica, salga a divertirse.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Las conexiones con sus clientes son buenas. Cuídese la zona lumbar, no cargue peso.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Un viaje con su pareja le aclarará muchas dudas. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Puede que hoy le propongan un trabajo importante. Se encuentra alegre y en buena forma.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Su economía mejora gracias a los consejos de un amigo. No tenga prisa por conseguir sus objetivos profesionales. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Desengaño amoroso. Ahorra gracias a los regalos que le hacen. Momento propicio para cambiar de profesión. En las heridas, puede haber peligro de infección.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Organice una cenita romántica, nunca está de más. Las pérdidas en su economía superarán a los ingresos. Oportunidad de promocionarse en su trabajo. Unas sesiones de masajes acabarán con las tensiones.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. No se precipite ante esas ofertas laborales. Un viaje es la mejor medicina que puede recetarse.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Modere su actual tendencia consumista. Le harán una interesante oferta de trabajo. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

