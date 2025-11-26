Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja La modelo disfrutó un viaje corto junto al empresario señalado por una millonaria deuda de expensas en un exclusivo edificio de Puerto Madero.







Jesica Cirio se fue de escapada con su nueva pareja para desconectar de la rutina y compartir tiempo juntos.

Una estadía íntima fuera de la ciudad, que ganó repercusión debido al perfil conflictivo de su pareja. Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja en medio del escándalo por la millonaria deuda. La modelo volvió a mostrarse enamorada después de meses de mantener un perfil bajo tras su separación de Elías Piccirillo,

Cirio compartió imágenes de una escapada romántica que disfrutó junto a su vínculo amoroso, dejando en claro que atraviesa un buen momento personal. Sin embargo, la exposición renovada también volvió a poner bajo la lupa el conflicto legal que enfrentan los administradores del Chateau Puerto Madero, uno de los edificios más exclusivos de la ciudad.

Nicolás Trombino es un empresario que viene siendo noticia no solo por su lazo con ella, sino también por un escándalo económico que lo rodea. Según información de Noticias Argentinas, el ejecutivo acumula una deuda de 34 millones de pesos en expensas, que habría comenzado desde el momento en que se instaló en el departamento del complejo. Una situación que ya generó preocupación entre los responsables del edificio y que podría incluso poner en riesgo su permanencia allí.

jesica cirio y trombino Cómo fueron las vacaciones que se tomaron Jésica Cirio y su pareja La pareja fue vista en Punta del Este, donde compartieron un almuerzo relajado en un restaurante del balneario de Maldonado. Montevideo. En la misma nota se indica que fue “una salida distendida, sin poses ni producción”, mostrando naturalidad: conversando, tranquilos, como cualquier pareja que comienza su vínculo.

La presencia de Cirio allí no es casual: es un destino que frecuenta desde hace años, lo que sugiere que la escapada no solo fue un viaje romántico, sino que también tiene un componente de confort, de descanso.

Las fotos que difundió el programa arrojaron una pareja relajada, con actitud “de día normal”: almuerzo al aire libre, sin exhibiciones forzadas. Esa naturalidad llamó la atención de la prensa. Según trascendidos citados por panelistas, ese viaje habría servido para “afianzar el vínculo” entre ambos. Aunque Cirio había decidido mantener un perfil bajo tras su separación, esta escapada y las imágenes mostradas parecen marcar un quiebre: su nueva relación ya no se oculta del todo.