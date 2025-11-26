Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

A falta de la definición de la grilla de qué equipos jugarán los octavos de final del Torneo Clausura, la Liga Profesional confirmó los días y horario para los choques de cuartos. La jornada se llevará a cabo entre el sábado 29 de noviembre y lunes 1 de noviembre.
Este miércoles desde las 21:30 se jugará el duelo entre Lanús y Tigre para asegurarse el pase a los cuartos. Sin embargo, Central Córdoba, Estudiantes (LP), Boca, Argentinos Juniors, Barracas Central, Gimnasia (LP) y Racing ya conocen cuándo definirán su suerte para disputar las semifinales.
Noticia en desarrollo.-