Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura Los partidos que definirán los cuatro semifinalistas del torneo local se llevarán a cabo entre el sábado y lunes. Lanús y Tigre juegan este miércoles el partido correspondiente a los octavos de final.







Boca jugará el domingo ante Argentinos Juniors, mientras que Racing aún espera por su rival.

A falta de la definición de la grilla de qué equipos jugarán los octavos de final del Torneo Clausura, la Liga Profesional confirmó los días y horario para los choques de cuartos. La jornada se llevará a cabo entre el sábado 29 de noviembre y lunes 1 de noviembre.