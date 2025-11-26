26 de noviembre de 2025 Inicio
Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Los partidos que definirán los cuatro semifinalistas del torneo local se llevarán a cabo entre el sábado y lunes. Lanús y Tigre juegan este miércoles el partido correspondiente a los octavos de final.

Boca jugará el domingo ante Argentinos Juniors

Boca jugará el domingo ante Argentinos Juniors, mientras que Racing aún espera por su rival.

A falta de la definición de la grilla de qué equipos jugarán los octavos de final del Torneo Clausura, la Liga Profesional confirmó los días y horario para los choques de cuartos. La jornada se llevará a cabo entre el sábado 29 de noviembre y lunes 1 de noviembre.

Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central y la pelea con la AFA

Este miércoles desde las 21:30 se jugará el duelo entre Lanús y Tigre para asegurarse el pase a los cuartos. Sin embargo, Central Córdoba, Estudiantes (LP), Boca, Argentinos Juniors, Barracas Central, Gimnasia (LP) y Racing ya conocen cuándo definirán su suerte para disputar las semifinales.

El entrenador de River, el principal apuntado por los memes.

River, afuera de todo: los mejores memes de la derrota con Racing

El Millonario no ganó nada en el 2025.

¿Hincha por Boca?: qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Nicolás Blandi, el héroe de la tarde en el Bajo Flores.
Con un jugador menos, Barracas Central le ganó a Riestra 1-0 en el alargue y está en cuartos de final

River perdió con Racing en Avellaneda.
River perdió 3-2 sobre el final contra Racing en un partidazo en Avellaneda y quedó eliminado del Clausura

Estudiantes podría ser sancionado por el espaldazo ante Central.

La AFA analiza sancionar a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

Racing recibirá a River desde las 19:15 en el Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura

River y Racing se cruzan en un clásico caliente por los octavos de final del Clausura

Rating Cero

La serie está causando furor en Netflix.
Esta serie con mucho suspenso y que te hará preguntarte cosas hasta último minuto es lo más visto de Netflix: cómo se llama

Esta serie de época está protagonizada por Octavia Spencer.
La serie de solo 4 capítulos que tiene Netflix y que es inspiracional y muy emotiva

Luis Piñeyro y La Barby conducirán el streaming de los Martín Fierro de Cable en el canal de YouTube de C5N.

Martín Fierro de Cable: La Barby y Luis Piñeyro conducirán la transmisión por streaming

Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars fueron afectadas recientemente por retrasos significativos; Doomsday ahora está programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026.

¿Spoiler alert? Una directora de Marvel habría revelado un superhéroe clave de Avengers Doomsday

El nuevo lanzamiento de Blank Sense alcanzó ráídamente el Top 10 de ventas

Black Sense estrenó nuevo single y ya alcanzó el Top 10 de ventas

El estreno de GH está previsto para febrero 2026.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló una nueva fecha de casting abierto para "Generación Dorada"

Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Hace 9 minutos
Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

Milei relanza el Gabinete: encabezó la primera reunión con Presti y Monteoliva

Hace 23 minutos
C5N fue galardonado con el premio “Luchemos por la Vida” por segundo año consecutivo.

C5N, distinguido con el premio "Luchemos por la vida 2025"

Hace 33 minutos
Los tres menonitas fueron hallados en el río. 

Río Negro: hallaron sin vida a los tres menonitas que fueron arrastrados por la corriente en General Conesa

Hace 45 minutos
La joven activista fue vetada de la ciudad por 48 horas. 

Venecia: vetaron a Greta Thunberg por teñir de verde el Gran Canal

Hace 48 minutos