El look de cuero y pantalones anchos que Rodrigo De Paul usó para su "Masterclass de actuación"

Rodrigo De Paul, un referente del fútbol que también se luce en el mundo de la moda.
Instagram @rodridepaul
Rodrigo De Paul grabó una publicidad de cerveza, sorprendiendo por su desenvoltura en la actuación.
El jugador lució un look "rocanrolero" con una campera de cuero negra y pantalones anchos.
De Paul y Tini Stoessel están construyendo una mansión de tres niveles en Lomas de San Isidro.
La futura casa será su base en Argentina y lleva más de seis meses en construcción.
Rodrigo De Paul sigue demostrando que sabe cómo vestirse para cada ocasión. El “motorcito” de la Selección no solo se luce dentro de la cancha sino también fuera de ella, como un ícono de la moda y, ahora, un maestro de la actuación.
En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, el jugador del Inter Miami compartió un video en el que se lo puede ver muy confiado, grabando una nueva publicidad para una reconocida marca de cerveza. No solo sorprendió por su desenvoltura frente a la cámara sino por un look súper canchero que se llevó todos los elogios.
De Paul lució un clásico que nunca falla: una campera de cuero negra. Pero no es cualquier campera, esta tiene unos detalles acolchados en los hombros y los brazos que la hacen súper moderna y canchera. Abajo, se puso una remera básica blanca, bien simple, que contrasta a la perfección con la prenda principal.
Eligió unos pantalones negros que son más anchos de lo normal, medio oversize. No son los típicos chupines ni jeans ajustados, lo que le da un aire más vanguardista y cómodo a la vez. Para el calzado, optó por unas botitas oscuras, con suela gruesa, que van perfectas con la onda "rocanrolera" de la campera y el pantalón.
La mansión que De Paul y Tini están construyendo en San Isidro
Mientras se intensifican los rumores sobre una posible boda, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están enfocados en otro proyecto igualmente ambicioso: la construcción de una imponente mansión que será su base en Argentina.
Ubicada en un exclusivo barrio cerrado de Lomas de San Isidro, la obra lleva ya más de seis meses de desarrollo y está diseñada para ser un refugio con todas las comodidades para la pareja, quienes actualmente residen en Miami y Madrid, respectivamente.
El diseño interior de la futura residencia promete ser un verdadero templo de relajación y entrenamiento. El punto más destacado se encuentra en el sótano, que será concebido como un exclusivo spa privado. Este espacio incluirá un sauna seco, un sauna húmedo, duchas especiales, una zona destinada a masajes y un salón de usos múltiples (SUM) ideal para ejercitarse o descansar.
Más allá de las declaraciones de allegados a la pareja, todavía no hay anuncio de una boda por parte de los protagonistas, pero sin dudas esta casa es una clara muestra de la consolidación de su relación.