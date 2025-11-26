IR A
Video: el disparatado debate sobre Paulina Cocina y la crítica viral de un cocinero

La influencer quedó en medio de una polémica cuando salieron a atacarla en redes sociales y pusieron en duda su saber en la cocina.

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.

La influencer Paulina Cocina, cuyo nombre real es Carolina Puga, quedó en medio de una polémica en redes sociales y en el mundo digital de la gastronomía cuando un cocinero dijo directamente que "no sabe nada".

El conflicto escaló cuando el colectivo "La chancha y los 20" salió a atacar a la youtuber poniendo en duda su talento para la cocina y además, hasta llegó a decir que no sabe "cómo se llama".

"No se llama Paulina. No cocina. No sabe. Su público es la media de la gente. Es la misma gente que si el shampoo no viene con instrucciones se lo toma. La gente nunca es parámetro", disparó el cocinero.

Ella no supo responder a una pregunta de "mito o realidad", en el programa Perros de la calle, "si hervis desde agua fría, o si hervís desde agua calienta, el agua toma el sabor de la sustancia", y ella dijo: "Sabes que no se!".

Los millones de seguidores de la youtuber salieron a defenderla categóricamente, entre los comentarios en la red social X dijeron: "Me gustan varios de tus videos, me gustan varios de los de Paulina… pero lo q más me divierte es como te pones cuando reaccionas a sus dichos, a su existencia… indignado Me voy a seguir disfrutando mi trago de shampoo con hielo y soda", "Ahhhh no sabía quién y por qué este bardeaba a Paulina con una pelotudez y fui a su bio... Se hace el cocinero y quiere ser como ella, pura envidia , entendí todo", coincidió otro.

¿Quién es Paulina Cocina o Carolina Puga?

La youtuber Paulina Cocina es el seudónimo de Carolina Puga, es una socióloga argentina que se convirtió en una popular influencer gastronómica en YouTube y otras plataformas. Creó el canal mientras hacía un doctorado en sociología en Barcelona para compartir recetas de manera accesible y entretenida. Es reconocida por enseñar recetas fáciles, además de haber escrito varios libros de cocina y colaborado con marcas.

