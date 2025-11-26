26 de noviembre de 2025 Inicio
Un jugador del fútbol europeo se casará con una famosa actriz que vende contenido en Onlyfans

La relación de ambos comenzó hace un año y medio y están a un paso de sellar su amor. “Se convertirá en una mujer de su propio hogar”, mencionó el futbolista en diálogo con un medio europeo.

Por
El casamiento de Teanna Trump con Nicolás Pepé podría ponerle fin a su carrera como actriz 

El casamiento de Teanna Trump con Nicolás Pepé podría ponerle fin a su carrera como actriz 

Una historia de amor entre un jugador de la liga de España y una actriz que vende contenido para adultos para Onlyfans están a punto de dar un paso más en su relación: después de un año y medio juntos, al futbolista le gustaría proponerle casamiento a su pareja.

Este equipo es la revelación del Brasileirao.
Se trata del delantero de Villarreal, Nicolás Pepé, quien le propondría matrimonio a la actriz para adultos Teanna Trump, y esto podría dar un giro significativo en la vida de ambos. Según detalló el medio de Turquía, Kuzey Ekspres, este gran paso le pondría fin a la carrera de Trump.

“El fútbol le interesa mucho más. Teanna ahora asiste con entusiasmo a los partidos de Nicolás e incluso ve partidos en los que él no juega. Ella piensa que es increíblemente emocionante”, describió el portal, pero también hizo mención a los dichos del marfileño.

Frente a ello, la carrera de la actriz para adultos podría llegar a su final de acuerdo a las llamativas declaraciones del exdeportista de Arsenal. “Se jubilará y se convertirá en una mujer de su propio hogar”, le mencionó a Kuzey Ekspres.

Nicolás Pepé

En caso de concretarse, Trump le pondría fin a su carrera de 11 años en el medio, mientras que para Pepé se trataría de su segundo matrimonio, ya que en 2017 se casó con la influencer francesa Fanny B, con quien tuvo dos hijos. Esta relación concluyó en 2024, coincidiendo con el inicio de su romance con Trump. Fuentes cercanas al entorno del jugador, consultadas por medios turcos, aseguraron: “Es el amor de su vida”.

Quiénes son Teanna Trump y Nicolás Pepé

La actriz estadounidense Teanna Trump cuenta con una amplia carrera en la industria de cine para adultos, pero en el último tiempo se convirtió en creadora de contenido de la plataforma de OnlyFans.

Con 19 años de edad, entró en la industria pornográfica debutando como actriz. En 2015 fue detenida acusada de posesión ilegal de marihuana con intención de distribución. Fue condenada a cumplir una pena de 180 días de cárcel después de declararse culpable, pero la condena se hizo efectiva un año después.

Tras ese paso, retomó su carrera como actriz. La mujer, cuyo nombre real es Keanna Nichele Jones, acumula más de 1.300.000 seguidores en Instagram.

Teanna Trump

Por su parte, Nicolás Pepé es un delantero marfileño que comenzó en el fútbol francés donde jugó en el Angers S. C. O., U. S. Orléans, Lille y Niza.

En septiembre de 2023 se hizo oficial la rescisión de contrato con el equipo londinense y su fichaje por el Trabzonspor de la Superliga de Turquía. Fichó por un año y el siguiente se unió al Villarreal C. F. por dos temporadas, donde reside actualmente.

