Stranger Things 5 cuenta regresiva final: ¿A qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix? El Volumen 1llega este miércoles 26 de noviembre con sus episodios de despedida, de una era que comenzó en 2016.







La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre. Redes Sociales

Los fanáticos de Stranger Things están marcando el calendario para el estreno de la quinta y última temporada de la aclamada serie de los hermanos Duffer está programada para su lanzamiento global en Netflix.

El Volumen 1 llega este miércoles 26 de noviembre, con los primeros cuatro episodios de Stranger Things 5. Sin embargo, debido a las diferencias horarias internacionales, la hora exacta de lanzamiento varía dependiendo de dónde se encuentre el espectador.

La quinta y última temporada de Stranger Things no se estrenará de golpe, sino que será lanzada en tres volúmenes a lo largo del último mes del año, culminando en la víspera de Año Nuevo.

Esta estrategia de lanzamiento en la distribución de los los episodios en tres momentos clave de la temporada festiva, busca aumentar la expectativa y el impacto de la despedida de la exitosa producción.

Embed Horario Oficial de Estreno de STRANGER THINGS 5 (Volumen 1) México: 19 hs.

Colombia / Perú / Ecuador: 20

Chile: 22

Argentina: 22

Venezuela: 21 Todo sobre Stranger Things La historia de un grupo de amigos adolescentes que se ven involucrados en conspiraciones gubernamentales en la pequeña ciudad de Hawkins, en el Medio Oeste estadounidense, durante la década de 1980.