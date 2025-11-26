IR A
Stranger Things 5 cuenta regresiva final: ¿A qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

El Volumen 1llega este miércoles 26 de noviembre con sus episodios de despedida, de una era que comenzó en 2016.

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.

Los fanáticos de Stranger Things están marcando el calendario para el estreno de la quinta y última temporada de la aclamada serie de los hermanos Duffer está programada para su lanzamiento global en Netflix.

La actriz espera estar en dos grandes películas de Marvel.
Quién es la estrella de Stranger Things que llegará a Marvel y tiene dos proyectos muy importantes

El Volumen 1 llega este miércoles 26 de noviembre, con los primeros cuatro episodios de Stranger Things 5. Sin embargo, debido a las diferencias horarias internacionales, la hora exacta de lanzamiento varía dependiendo de dónde se encuentre el espectador.

La quinta y última temporada de Stranger Things no se estrenará de golpe, sino que será lanzada en tres volúmenes a lo largo del último mes del año, culminando en la víspera de Año Nuevo.

Esta estrategia de lanzamiento en la distribución de los los episodios en tres momentos clave de la temporada festiva, busca aumentar la expectativa y el impacto de la despedida de la exitosa producción.

Horario Oficial de Estreno de STRANGER THINGS 5 (Volumen 1)

  • México: 19 hs.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 20
  • Chile: 22
  • Argentina: 22
  • Venezuela: 21

La historia de un grupo de amigos adolescentes que se ven involucrados en conspiraciones gubernamentales en la pequeña ciudad de Hawkins, en el Medio Oeste estadounidense, durante la década de 1980.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Sadie Sink, son los actores que interpretan a los protagonistas más jóvenes.

La temporada 5 terminará una era que comenzó en 2016, y promete ser la más emocionante y épica, por las consecuencias directas de los eventos del Volumen 4 y la batalla final contra Vecna y el Upside Down (Mundo del Revés).

