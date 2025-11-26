Este es el perfume favorito de Sofía Gonet "La Reini": cuánto sale

Se trata de una creación de alta gama lanzada en 2024 que refleja su perfil elegante y romántico. Cuál es y a qué precio se consigue en Argentina.

Sofia Gonet , más conocida como “La Reini” , se posiciona como una de las influencers más importantes del país con más de 780 mil seguidores en Instagram. Apasionada de la moda, los viajes y el café, disfruta de compartir sus visitas a destinos soñados y tips de belleza con su comunidad en redes sociales. En ese marco, se supo cuál es su perfume favorito.

Gonet se encuentra en un nuevo desafío en su carrera al participar del reality de cocina Masterchef. Gracias a su carisma y destreza frente a las cámaras, la influencer aumentó su alcance a nuevos públicos.

Fiel a las últimas tendencias, la joven de 26 años compartió cuál es la fragancia que más usa en su día a día. Parte de una reconocida línea de alta gama, fue lanzado en 2024 y refleja el estilo sofisticado y romántico de “La Reini”.

Es una creación de los perfumistas Antoine Maisondieu y Christophe Raynaud que combina notas que despiertan los sentidos y perdura en la piel por varias horas desde la primera aplicación.

La elección de "La Reini" no es casual. La Vie Est Belle L’Élixir Eau de Parfum es una versión intensa y cautivadora de la ya icónica línea de Lancôme . Esta fragancia se clasifica como Floral Frutal Gourmand . Sus notas olfativas son ricas y adictivas:

Notas de salida: frambuesa jugosa, licor y bergamota de Calabria que encienden la fragancia desde el inicio.

que encienden la fragancia desde el inicio. Notas de corazón: hojas de violeta y rosa , que le dan un perfil floral moderno, profundo y romántico.

, que le dan un perfil floral moderno, profundo y romántico. Notas de fondo: manteca de cacao, cuero y cedro de Virginia, que aportan sensualidad y persistencia.

El resultado es un perfume envolvente, moderno y sofisticado, ideal para quien, como "La Reini", busca una presencia memorable y elegante.

Cuánto sale el perfume favorito de Sofía Gonet "La Reini"

La Vie Est Belle L’Élixir Eau De Parfum es una fragancia de alta gama y una variante de lujo de una línea best-seller. Se comercializa principalmente en el formato de 100 ml y, según los minoristas oficiales y perfumerías en Argentina, el precio sugerido para este tamaño se sitúa en torno a los $340.000 por unidad.

Aunque la disponibilidad de los formatos de menor tamaño puede ser limitada, el Eau de Parfum de 100 ml es un objeto de deseo cuyo frasco, una reinterpretación elegante del icónico "cristal sonriente" de la línea, captura el contraste de L'Elixir de la feminidad en las curvas de su sonrisa de cristal, con la audacia simbolizada por la silueta afilada y elegante.