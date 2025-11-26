Femicidio de Cecilia Stryzsowski: se conocen las penas contra el Clan Sena

Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena fueron declarados culpables por un juicio popular. Se evaluarán los agravantes y las responsabilidades de cada acusado antes de fijar las condenas por el crimen ocurrido en Chaco.

Después que un jurado popular declarara culpable a Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena por el femicidio de Cecilia Stryzsowski, este miércoles se llevará a cabo la audiencia en la que se conocerán las penas.

La citación está pactada para las 9 en la Cámara Segunda en lo Criminal, donde la jueza Dolly Fernández leerá las sentencias que recibirán el clan, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González.

Por unanimidad, César Sena fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo , en calidad de autor, mientras que Emerenciano y su esposa, fueron señalados como partícipes necesarios.

También se conocerán los detalles contra Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo, a quienes se los encontró responsables por encubrimiento agravado , al tiempo que la única absuelta fue Griselda Reinoso.

Se espera que el clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.

Femicidio de Cecilia Stryzsowski: cómo fue el caso

Cecilia Stryzsowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, después de haber ingresado a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero, de acuerdo a las imágenes que se aportaron en las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio nunca se la vio salir de la misma.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.

Este caso fue considerado como el más importante y el más impactante en la historia de la provincia, que tuvo alcance a nivel nacional, y que también destapó el vínculo entre los condenados y algunos integrantes del poder político chaqueño.