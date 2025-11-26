26 de noviembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este jueves 27 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 27 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que superen el mínimo podrán cobrar este jueves 27 de noviembre con DNI finalizado en 6 y 7.

ANSES: Desempleo

El organismo detalló que quienes perciban la prestación por Desempleo Plan 1, con DNI terminado en 6 y 7 cobrarán su montos este jueves 27 de noviembre de 2025.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos con cualquier terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

