Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este jueves 27 de noviembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.







La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 27 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que superen el mínimo podrán cobrar este jueves 27 de noviembre con DNI finalizado en 6 y 7.

ANSES: Desempleo El organismo detalló que quienes perciban la prestación por Desempleo Plan 1, con DNI terminado en 6 y 7 cobrarán su montos este jueves 27 de noviembre de 2025.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos con cualquier terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.