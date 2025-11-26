Impresionante incendio en un rascacielos de Hong Kong: cuatro muertos y varios residentes atrapadas Las llamas se expandieron rápidamente por el complejo residencial de Wang Fuk Court. Las columnas de humo negro todavía continúan elevándose de su interior. En el lugar se estableció un gran operativo de bomberos. Al menos ocho personas resultaron heridas. Por







Al parecer el fuego se originó en unas estructuras de bambú. Tyrone Siu/Reuters

Un feroz incendio se desató en el complejo residencial de Wang Fuk Court en Hong Kong, dejó hasta el momento cuatro muertos, ocho heridos y varios residentes atrapados. En el lugar se estableció un gran operativo de bomberos para poder combatir las llamas que salen desde las viviendas, en redes sociales se compartieron varios videos donde se puede observar las espesas columnas de humo negro elevándose desde su interior.

Según Reuters, en varias de las imágenes que se compartieron en redes se puede ver estructuras de bambú, utilizadas para la construcción, en el exterior de las torres. Por el momento, el Departamento de Bomberos "no tiene una cifra del número de personas que aún podrían estar dentro".

Mientras que desde RTHK comunicó que "varias personas permanecen atrapadas dentro de las torres en llamas, mientras que dos personas se encuentran en estado crítico tras sufrir quemaduras graves".

Embed TV en DIRECTO | Al menos cuatro muertos en el incendio de un conjunto residencial en Hong Kong https://t.co/FfCHBs5Mm4 — EL PAÍS (@el_pais) November 26, 2025 El gobierno de Hong Kong calificó al incendio como de nivel 5, el más grave. La policía estableció un número para víctimas como consecuencia del incendio, además comenzó a evacuar a residentes cercanos, dos manzanas en torno al incendio.