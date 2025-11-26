26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Consejo del Salario se reúne para fijar el nuevo piso del sueldo mínimo

Con valores congelados desde agosto, sindicatos y organizaciones sociales marcharán a la Secretaría de Trabajo para reclamar por la pérdida del 30% del poder adquisitivo.

Por
El Consejo de Salario se reúne para fijar el nuevo valor del sueldo mínimo.

El Consejo de Salario se reúne para fijar el nuevo valor del sueldo mínimo.

El Gobierno volverá a abrir este miércoles el debate formal por el sueldo después de tres meses de estar estancado. A las 12:30, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil retomará su actividad en medio de un contexto delicado, marcado principalmente por la pérdida del poder adquisitivo.

Los beneficiarios de Anses acceden a rebajas adicionales si operan con Banco Nación.
Te puede interesar:

Atención: los descuentos en supermercados para los beneficiarios de ANSES en diciembre 2025

La convocatoria oficial llega tras seis meses sin reuniones y en medio de una significativa caída de ingresos, por lo que sindicatos, movimientos piqueteros y organizaciones de la economía popular se movilizarán frente a la Secretaría de Trabajo.

La consigna central de la movilización tiene que ver con la exigencia de equiparar el valor de la Canasta Básica Total, junto con un pliego de demandas que incluye la reactivación de programas sociales, un bono de fin de año y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.

El sueldo mínimo continúa fijado en $322.200 desde agosto para quienes cumplen una jornada semanal de 48 horas, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de $1.610 por hora. Esa actualización quedó muy por detrás de la inflación acumulada y, de acuerdo con las centrales sindicales, ubicó al salario mínimo en niveles inferiores a los de 2001 y como el más bajo de la región medido en dólares.

A la misma vez, las organizaciones sindicales denuncian que los programas laborales y de acompañamiento social están paralizados y advierten que cualquier cambio en la movilidad prevista en el Presupuesto 2026 profundizaría la crisis.

Trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales marchan a la Secretaría de Trabajo

La UTEP, las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial convocaron a concentrarse desde las 11 frente a la sede de Trabajo, en paralelo a la reunión del Consejo. Reiterarán su pedido de que el salario mínimo se equipare a la Canasta Básica Total, que el INDEC estima en más de $1,2 millones para una familia tipo.

Los actores de la economía popular, de esta manera, advierten que el valor actual del salario mínimo volvió “inviable” la vida cotidiana de trabajadores informales, cooperativistas y quienes sostienen comedores o espacios de cuidado. En ese marco, el Salario Social Complementario, hoy de $78.000, es señalado como un ingreso prácticamente “licuado” frente a la suba de precios.

marcha CTA 5/12/24

Así las cosas, además de la recomposición salarial, exigirán un bono de fin de año y la actualización de los programas sociales. Sostienen que las políticas oficiales profundizaron el deterioro del tejido social y anticipan un diciembre marcado por más protestas, asambleas y movilizaciones en todo el país.

Noticias relacionadas

La Prestación por Desempleo exige aportes mínimos según la modalidad laboral.

Refuerzo de más de $300.000 de ANSES a fin de diciembre 2025: de qué se trata

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este miércoles 26 de noviembre

Pablo Quirno: En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando

Quirno: "En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando"

Luis Caputo recibió a empresas británicas.

Caputo afirmó ante empresas británicas que "2026 será un año espectacular" y defendió la reforma laboral

En septiembre, la actividad económica registró una suba mensual del 0,5%

En septiembre, la actividad económica registró una suba mensual del 0,5%

El dólar oficial se despertó tras varios días de estabilidad.

Se despertó el dólar: el minorista subió $20 y el oficial llegó a estar cerca de la banda superior

Rating Cero

Gianinna Maradona y el amor por su padre

Gianinna Maradona y un conmovedor mensaje en en aniversario de la muerte de Diego

El cantante venezolano fue bajado de un avión tras una discusión con un tripulante.

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

Stranger Things y las 5 claves para empezar a ver la última temporada

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

La plataforma de streaming anunció sus nuevos contenidos en el HBO Max Upfront 2026.

Masacre de Flores con Campanella, tercera entrega de Margarita y una serie de Don Ramón: todos los anuncios de HBO Max para 2026

El productor analizó el duro revés que vive el conductor tras el escándalo económico y familiar.

"Ésta es un poco más densa": Gustavo Yankelevich habló sobre el presente de Marcelo Tinelli

últimas noticias

Los beneficiarios de Anses acceden a rebajas adicionales si operan con Banco Nación.

Atención: los descuentos en supermercados para los beneficiarios de ANSES en diciembre 2025

Hace 32 minutos
La Prestación por Desempleo exige aportes mínimos según la modalidad laboral.

Refuerzo de más de $300.000 de ANSES a fin de diciembre 2025: de qué se trata

Hace 38 minutos
Al parecer el fuego se originó en unas estructuras de bambú. 

Impresionante incendio en un rascacielos de Hong Kong: cuatro muertos y varios residentes atrapadas

Hace 47 minutos
El Consejo de Salario se reúne para fijar el nuevo valor del sueldo mínimo.

El Consejo del Salario se reúne para fijar el nuevo piso del sueldo mínimo

Hace 51 minutos
El alerta por el alto riesgo de incendio puede extenderse hasta siete meses.

Misiones emitió una alerta por el alto riesgo de incendio y pidió extremar cuidados

Hace 1 hora