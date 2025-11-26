26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El llamativo caso que sorprende a todos: pasó de jugar en la D a clasificar a la Libertadores 2026 en solo 5 años

Con un modesto estadio para 15.000 espectadores, este club es la revelación de la temporada y jugará el torneo de Conmebol por primera vez en sus 100 años de historia. En el último mercado de pases gastó apenas 426 mil euros.

Por
Este equipo es la revelación del Brasileirao.

Este equipo es la revelación del Brasileirao.

X @mirassolfc
  • Mirassol FC, un pequeño club del estado de San Pablo, se convirtió en el cuarto equipo brasileño en clasificar a la Copa Libertadores 2026.
  • Jugará el torneo continental por primera vez en sus 100 años de historia.
  • Tiene un estadio con capacidad para 15.000 espectadores y en el último mercado de pases gastó apenas 426 mil euros.
  • Desde que salió campeón de la Serie D en 2020 hasta hoy, protagonizó un ascenso meteórico en solo cinco años.

La Copa Libertadores 2025 todavía no terminó, ya que el campeón saldrá de la gran final del sábado 29 entre Flamengo y Palmeiras, pero la edición 2026 ya llama la atención de todos los futboleros. Es que el próximo torneo contará con un equipo debutante que, hace apenas cinco años, estaba jugando en la D.

El Millonario no ganó nada en el 2025.
Te puede interesar:

¿Hincha por Boca?: qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Se trata del Mirassol FC, un club del estado de San Pablo que se aseguró la clasificación ya que, matemáticamente, terminará el Brasileirao como mínimo en el cuarto puesto. De esta manera, se convirtió en el cuarto equipo brasileño en acceder a la Libertadores 2026 junto con Cruzeiro, Palmeiras y Flamengo.

El club Mirassol, que cumplió 100 años esta temporada, tiene su sede en la ciudad del mismo nombre y cuenta con un estadio con capacidad para 15.000 personas. "Ya podemos imaginarlo y comentarlo: ¿se imaginan a Boca Juniors aquí en Mirassol? Eso paralizaría la ciudad", se ilusionó el goleador del equipo, Reinaldo.

Mirassol FC

El recorrido de Mirassol hasta llegar a la Libertadores

El histórico logro del Mirassol FC, que jugará la Copa Libertadores por primera vez en su siglo de historia, se enmarca en la temporada revelación que está haciendo en el Brasileirao. Su carrera ascendente comenzó en 2020, cuando salió campeón de la Serie D, y desde entonces no paró.

Ganó la Tercera División apenas dos años después, en 2022, y logró el ascenso a Primera en 2024, después de terminar el campeonato de Segunda División como escolta del Santos. Actualmente, mientras el equipo de Neymar pelea el descenso, el Mirassol está entre los primeros puestos de la tabla.

En lo que va del campeonato, el pequeño club paulista ganó 17 partidos, empató 12 y perdió solo 6, y marcha cuarto con 63 puntos en 35 encuentros. Tiene el tercer mejor ataque de la categoría, solo detrás de Flamengo y Palmeiras, y la quinta mejor defensa. En el último mercado de pases gastó apenas 426 mil euros, todos en el defensor central Joao Victor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El lateral izquierdo, de 22 años, festejó con las FogoCheers.

Video: el llamativo festejo de un jugador de Botafogo con las porristas que se volvió viral

El triunfo de Lanús en Asunción fue festejado por varios equipos argentinos.

River, Independiente y hasta Barracas Central también festejaron: por qué fue una buena noticia el título de Lanús

El Muñeco Gallardo en un 2025 para el olvido en River

Inminente recambio: la dirigencia de River busca un delantero de jerarquía para su ataque

River complicó sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras el empate con Vélez

Hasta el momento,  Colapinto es el único piloto que no sumó puntos en el año.

Colapinto marcó cuál será la clave para el Gran Premio de Qatar

El casamiento de TeannaTrump con Nicolás Pepé podría ponerle fin a su carrera como actriz 

Un jugador del fútbol europeo se casará con una famosa actriz que vende contenido en Onlyfans

Rating Cero

Yanina Latorre estalló contra Pampita.

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

¿Messi vs el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

¿Messi versus el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

Esta comedia romántica navideña ya está disponible en Netflix.
play

Auroras boreales y una historia distinta: la película navideña que tenés que ver en Netflix

¿El regreso de El Show de la Tarde?

Marley y Florencia Peña podrían volver a trabajar juntos en un canal de streaming en 2026

El personaje de SydneySweeney en Euphoria se abrirá una cuenta en Only Fans.

Sydney Sweeney se abre un OnlyFans y genera gran expectativa ante su nuevo rol

El agradecimiento de Holland hacia Downey Jr. no solo refleja la importancia de ese momento para su carrera, sino también el impacto que tuvo en la franquicia.

Revelado: cómo hizo Robert Downey Jr. para elevar a una figura de Marvel cuando los directores casi lo descartan

últimas noticias

Una menor asesinó a su novio.

"Voy a dejar la casa como un colador": las amenazas de la menor que mató a su novio en Remedios de Escalada

Hace 12 minutos
Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora.

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora

Hace 22 minutos
Hasta el momento,  Colapinto es el único piloto que no sumó puntos en el año.

Colapinto marcó cuál será la clave para el Gran Premio de Qatar

Hace 24 minutos
Yanina Latorre estalló contra Pampita.

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

Hace 39 minutos
Witkoff quedó en la mira por sus relaciones con la administración de Putin.

Guerra en Ucrania: un enviado de Trump viajará a Rusia para avanzar con el plan de paz

Hace 47 minutos