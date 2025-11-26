El llamativo caso que sorprende a todos: pasó de jugar en la D a clasificar a la Libertadores 2026 en solo 5 años Con un modesto estadio para 15.000 espectadores, este club es la revelación de la temporada y jugará el torneo de Conmebol por primera vez en sus 100 años de historia. En el último mercado de pases gastó apenas 426 mil euros. Por + Seguir en







Este equipo es la revelación del Brasileirao. X @mirassolfc

Mirassol FC, un pequeño club del estado de San Pablo, se convirtió en el cuarto equipo brasileño en clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Jugará el torneo continental por primera vez en sus 100 años de historia.

Tiene un estadio con capacidad para 15.000 espectadores y en el último mercado de pases gastó apenas 426 mil euros.

Desde que salió campeón de la Serie D en 2020 hasta hoy, protagonizó un ascenso meteórico en solo cinco años. La Copa Libertadores 2025 todavía no terminó, ya que el campeón saldrá de la gran final del sábado 29 entre Flamengo y Palmeiras, pero la edición 2026 ya llama la atención de todos los futboleros. Es que el próximo torneo contará con un equipo debutante que, hace apenas cinco años, estaba jugando en la D.

Se trata del Mirassol FC, un club del estado de San Pablo que se aseguró la clasificación ya que, matemáticamente, terminará el Brasileirao como mínimo en el cuarto puesto. De esta manera, se convirtió en el cuarto equipo brasileño en acceder a la Libertadores 2026 junto con Cruzeiro, Palmeiras y Flamengo.

El club Mirassol, que cumplió 100 años esta temporada, tiene su sede en la ciudad del mismo nombre y cuenta con un estadio con capacidad para 15.000 personas. "Ya podemos imaginarlo y comentarlo: ¿se imaginan a Boca Juniors aquí en Mirassol? Eso paralizaría la ciudad", se ilusionó el goleador del equipo, Reinaldo.

Mirassol FC X @mirassolfc El recorrido de Mirassol hasta llegar a la Libertadores El histórico logro del Mirassol FC, que jugará la Copa Libertadores por primera vez en su siglo de historia, se enmarca en la temporada revelación que está haciendo en el Brasileirao. Su carrera ascendente comenzó en 2020, cuando salió campeón de la Serie D, y desde entonces no paró.

Ganó la Tercera División apenas dos años después, en 2022, y logró el ascenso a Primera en 2024, después de terminar el campeonato de Segunda División como escolta del Santos. Actualmente, mientras el equipo de Neymar pelea el descenso, el Mirassol está entre los primeros puestos de la tabla.