Violencia, corrupción y lucha de poder: la serie de solo 8 capítulos que brilla en Netflix Tras su estreno, escaló rápidamente en el Top 10 de series más vistas de la plataforma de streaming, considerada el drama perfecto para maratonear.







La historia que se suma al catálogo de Netflix transcurre en Río de Janeiro. Netflix

Drama criminal, poder, secretos familiares y acción, resulta ser una combinación infalible para el éxito de una historia en las plataformas de streaming. Netflix incorporó una nueva serie de ocho capítulos que no podés dejar de ver.

Los dueños del juego (Os Donos do Jogo, en su idioma original) es una serie brasileña, creada por Heitor Dhalia y Bernardo Barcelos, y fue estrenada globalmente en la plataforma el 29 de octubre de 2025.

El guión cargado de drama y suspenso fue escrito por Bernardo Barcellos, Mariana Torres, Luciana Pessanha, Rafael Spinola y Rosana Rodini. La historia tiene una gran cuota de violencia, por lo cual no es apta para todos los públicos; aborda la industria del juego ilegal, la corrupción política y las relaciones de poder.

El reparto principal está encabezado por André Lamoglia (como Profeta), Juliana Paes (Leila Fernandez), y el rapero Xamã (como Victor Guerra, "Búfalo"). Esta serie escaló rápidamente en el Top 10 de la plataforma, en varios países de Latinoamérica, no solo por su atrapante narrativa sino por su enfoque contemporáneo y la exploración del crimen organizado en Río de Janeiro.

Netflix: sinopsis de Los dueños del juego los dueños del juego La historia se centra en Jefferson Moraes Guerra, apodado "Profeta", un joven ambicioso y con grandes aspiraciones que busca ganar su lugar rápidamente en el imperio del crimen organizado. Para asegurar su lugar en la cima, Profeta debe enfrentarse y apostar contra familias poderosas y clanes ya establecidos, desafiando la tradición y el código de honor de este negocio ilegal.

A medida que asciende, se ve atrapado en una red implacable de traiciones, corrupción política, dilemas morales y violencia sistemática. La trama se desarrolla en ocho episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno en esta primera temporada de Los dueños del juego. Tráiler de Los dueños del juego Embed Reparto de Los dueños del juego André Lamoglia como Profeta

Giullia Buscacio como Susana Guerra

Mel Maia como Mirna Guerra

Xamã como Búfalo

Juliana Paes como Leila Fernandez

Chico Díaz como Galego Fernandez

Adriano Garib como como Nélio

Bruno Mazzeo como Renzo Saad

Roberto Pirillo como Jorge Guerra

Tuca Andrada como Marcio Saad

Stepan Nercessian

Dandara Mariana

Késia Estácio

Henrique Barreira como Santiago Fernandez

Ruan Aguiar como Esqueleto

Igor Fernandez como Sombra

Pedro Lamin como Nelinho

Breno de Filippo

Ronald Sotto

Ágatha Marinho