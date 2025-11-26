Lucas Ocampos sufrió un brutal accidente en México con su moto y tendrá que ser operado El ex – River sufrió una fractura en la muñeca derecha luego de salir de un percance para asistir a una emergencia familiar. Se perderá lo que resta de la Liguilla del Apertura 2025. Por + Seguir en







Lucas Ocampos se someterá a una cirugía y su reincorporación “estará sujeta a la evolución de la lesión”.

El exjugador de River y la Selección argentina, Lucas Ocampos, sufrió un fuerte accidente vehicular por el cual deberá ser operado y se perderá lo que resta de la liga de México en este 2025. Según trascendió, el actual futbolista de Rayados de Monterrey debió atender una urgencia familiar y terminó volcando con su scooter en la calle. El periodista mexicano, Willie González, detalló que su hija había sufrido una caída mientras montaba en caballo en un Club Hípico en la zona de Sierra Alta.

Frente a dicha secuencia, la esposa del futbolista lo llamó y el volante salió de urgencia con la intención de socorrer a su familia. En primera instancia se trasladó con su auto eléctrico, pero como este estaba sin batería, optó por la moto.

Al salir de urgencia y gran velocidad, no pudo controlar el vehículo en una pendiente, el delantero perdió el equilibrio, tropezó de forma violenta y se precipitó al suelo: se golpeó la cabeza y el impacto lo dejó inconsciente. También se fracturó su muñeca y tuvo un hematoma en el pómulo. En lo que respecta al estado de la pequeña, por fortuna está fuera de peligro.

El comunicado de Rayados por el accidente de Lucas Ocampos Lucas Ocampos fue trasladado de inmediato a un hospital cercano y, posterior a eso, el conjunto Monterrey emitió un comunicado al respecto sobre el estado de salud.

“El jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar. El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión”, señaló.

A raíz de dicha cirugía no solo se perderá el choque de ida de los Cuartos de Final de Torneo Apertura 2025 de la Liga MX que deben disputar ante las Águilas del América en el Estadio BBVA este miércoles 26 de noviembre por la noche, sino que también lo hará con la vuelta se llevará a cabo la próxima semana en el Estadio Azteca. Se estima que la recuperación será de entre 6 a 12 semanas, por lo que tampoco podrá estar a disposición en lo que resta del año. rayados