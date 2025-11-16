16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La perla argentina que Barcelona quiere sumar: tiene solo 17 años

Está considerado uno de los mejores futbolistas de su generación y es un goleador implacable, tanto en su club como en la Selección. El club blaugrana lo viene siguiendo con atención.

Por
Este jugador es figura de la Selección argentina Sub 17.

Este jugador es figura de la Selección argentina Sub 17.

  • Thomás de Martis, de 17 años, es delantero de Lanús y de la Selección argentina.
  • El Barcelona lo estuvo monitoreando durante el Mundial Sub 17 y está interesado en ficharlo.
  • Este año debutó en Primera y sumó minutos en Copa Sudamericana.
  • Fue goleador del Sudamericano Sub 17 y MVP del Torneo de L'Alcudia.

El Barcelona busca reforzar su ataque para cubrir el espacio que dejará libre Robert Lewandowski, cuyo contrato termina en junio de 2026. Después de que se complicara el panorama para sumar a Julián Álvarez, que sería blindado por el Atlético de Madrid, el club catalán apunta a una perla argentina de solo 17 años.

Boca jugará ante Tigre en La Bombonera desde las 20:15
Te puede interesar:

Tras el triunfo en el Superclásico, Boca quiere cerrar la fase de grupos en lo más alto

Se trata de Thomás de Martis, delantero de Lanús y de la Selección argentina Sub 17. Según informó Gol Televisión, el Barça estuvo monitoreando al jugador durante el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar, en línea con la política del club de captar a jóvenes talentos internacionales.

De Martis viene teniendo un gran 2025: fue el máximo goleador del Sudamericano Sub 17 con 6 tantos, fue elegido el jugador más valioso en el Torneo de L'Alcudia (donde Argentina salió campeón) y debutó en la Primera de Lanús, sumando minutos tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Thomás de Martis

Quién es Thomás de Martis, la perla argentina que quiere Barcelona

Thomás de Martis nació en Mar del Plata el 26 de junio de 2008. Este año, el prestigioso medio británico The Guardian lo incluyó dentro de su informe Next Generation, que destaca a los 60 mejores futbolistas nacidos ese año. Solo hay otro argentino en la lista: Matías Satas, defensor de Boca.

De Martis empezó a jugar al fútbol en River de Mar del Plata antes de llegar a Lanús. Firmó su primer contrato profesional en 2024, después una impactante trayectoria en las inferiores, donde convirtió más de 60 goles. En las categorías inferiores de la Selección argentina acumula 16 tantos en 24 partidos.

"En Mar del Plata no tenía una posición definida; en Lanús empezaron a ponerme de delantero", le explicó a Fortaleza Granate. Incluso se animó a comparar su estilo de juego con el de Erling Haaland. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, lo describió como "el prospecto más emocionante del fútbol argentino" y un "killer frente al arco".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El último partido de la fase de grupos entre Vélez y River será a las 17 en Liniers

Clasificado a octavos, River está obligado a ganar y esperar para ver si se mete en la Libertadores

El Colo Barco sorprendió con un accesorio de la marca Louis Vuitton.

El Colo Barco impone moda con un look casual con jeans anchos y campera retro

Estados Unidos le ganó por 2 a 1 a Paraguay en un amistoso durante la fecha FIFA

Insólito: Estados Unidos y Paraguay terminaron a las trompadas tras un partido amistoso

Boca se ilusiona con sumar un refuerzo de categoría.

El ex compañero de Messi que fue vinculado con Boca: no es Dybala

Un momento del partido entre San Martín de San Juan y Aldosivi, que selló el descenso de los cuyanos.

Sábado caliente por los descensos: San Martín de San Juan y Godoy Cruz bajaron a la Primera Nacional

Abu Francis con fractura expuesta y la desesperación de sus compañeros.

Video: la terrible lesión de un futbolista que sufrió una doble fractura en pleno partido

Rating Cero

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

últimas noticias

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen sorrentinos de carne braseadas

Hace 6 minutos
Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Hace 15 minutos
El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux. 

La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

Hace 26 minutos
Jujuy ocupa un lugar importante en el turismo nacional. 

Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

Hace 33 minutos
Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Hace 40 minutos