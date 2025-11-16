La perla argentina que Barcelona quiere sumar: tiene solo 17 años Está considerado uno de los mejores futbolistas de su generación y es un goleador implacable, tanto en su club como en la Selección. El club blaugrana lo viene siguiendo con atención. Por







Este jugador es figura de la Selección argentina Sub 17.

Thomás de Martis, de 17 años, es delantero de Lanús y de la Selección argentina.

El Barcelona lo estuvo monitoreando durante el Mundial Sub 17 y está interesado en ficharlo.

Este año debutó en Primera y sumó minutos en Copa Sudamericana.

Fue goleador del Sudamericano Sub 17 y MVP del Torneo de L'Alcudia. El Barcelona busca reforzar su ataque para cubrir el espacio que dejará libre Robert Lewandowski, cuyo contrato termina en junio de 2026. Después de que se complicara el panorama para sumar a Julián Álvarez, que sería blindado por el Atlético de Madrid, el club catalán apunta a una perla argentina de solo 17 años.

Se trata de Thomás de Martis, delantero de Lanús y de la Selección argentina Sub 17. Según informó Gol Televisión, el Barça estuvo monitoreando al jugador durante el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar, en línea con la política del club de captar a jóvenes talentos internacionales.

De Martis viene teniendo un gran 2025: fue el máximo goleador del Sudamericano Sub 17 con 6 tantos, fue elegido el jugador más valioso en el Torneo de L'Alcudia (donde Argentina salió campeón) y debutó en la Primera de Lanús, sumando minutos tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Thomás de Martis Redes sociales Quién es Thomás de Martis, la perla argentina que quiere Barcelona Thomás de Martis nació en Mar del Plata el 26 de junio de 2008. Este año, el prestigioso medio británico The Guardian lo incluyó dentro de su informe Next Generation, que destaca a los 60 mejores futbolistas nacidos ese año. Solo hay otro argentino en la lista: Matías Satas, defensor de Boca.

De Martis empezó a jugar al fútbol en River de Mar del Plata antes de llegar a Lanús. Firmó su primer contrato profesional en 2024, después una impactante trayectoria en las inferiores, donde convirtió más de 60 goles. En las categorías inferiores de la Selección argentina acumula 16 tantos en 24 partidos.

"En Mar del Plata no tenía una posición definida; en Lanús empezaron a ponerme de delantero", le explicó a Fortaleza Granate. Incluso se animó a comparar su estilo de juego con el de Erling Haaland. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, lo describió como "el prospecto más emocionante del fútbol argentino" y un "killer frente al arco".