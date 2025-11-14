14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con goles de Lautaro y Messi, Argentina le gana 2-0 a Angola en el último amistoso del año

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrenta con el conjunto africano en una nueva prueba de cara al Mundial 2026.

Por
La Pulga lidera al equipo albiceleste.
La Pulga lidera al equipo albiceleste.Redes sociales

La Selección argentina vence 2-0 a Angola en el estadio 11 de noviembre de Luanda. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que disputa el último amistoso del año, cuenta con la presencia estelar del capitán, Lionel Messi.

La figura de Messi sigue siendo un faro dentro y fuera de la cancha.
Te puede interesar:

El campeón del mundo que adelantó qué puede hacer Messi tras si retiro en la Selección

Los actuales campeones del mundo llegan con buen ritmo y con victorias acumuladas en sus últimas presentaciones, ya que golearon 6-0 a Puerto Rico y superaron 1-0 a Venezuela, resultados que consolidaron la confianza del plantel.

A la baja de Enzo Fernández se sumaron Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, los tres futbolistas del Atlético Madrid que no pudieron completar los trámites sanitarios requeridos para viajar a África. Además, Leandro Paredes, quien iba a incorporarse luego del Superclásico, acordó con el cuerpo técnico quedarse en Argentina por molestias físicas.

Del otro lado estará Angola, que en sus últimos compromisos por las Eliminatorias africanas rumbo al Mundial, empató 0-0 con Camerún, igualó 2-2 ante Suazilandia y venció 3-1 a Mauricio, una muestra del crecimiento que el equipo n° 89 del ranking FIFA intenta consolidar.

Angola vs Argentina: las probables formaciones

  • Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Jonathan Buatu, Kialonda Gaspar, David Carmo; Antonio Maestro, Tó Carneiro, Fredy, Beni Mukendi; Zito Luvumbo y M´Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle.

  • Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

El gol de Argentina a Angola

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1989379200768233866&partner=&hide_thread=false

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José López sorprendió con un look casual y oversize.

El Flaco López se sumó a la onda "Scaloneta" y marcó tendencia con un look oversize

Argentina quedó afuera ante México por penales. 

Mundial Sub17: Argentina cayó ante México por penales y se despidió en 16avos

La Albiceleste, con Messi, cierra el año ante el elenco africano.

A qué hora juega Argentina con Angola

Alfredo Kulembe Ribeiro, más conocido como Fredy Ribeiro juega en el fútbol turco.
play

La fuerte revelación del capitán de Angola: "Hay mucha gente que no le gustó este partido por la situación del país"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

Scaloni confirmó que Messi estará frente a Angola: "Luego jugarán los chicos que menos conocemos"

Dibu Martínez, ¿a Boca? Los guiños que ilusionan a los hinchas.

Aseguran que el Dibu Martínez podría volver a Argentina tras el Mundial: los guiños que ilusionan a los hinchas de Boca

Rating Cero

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp eligió al Che Guevara.

¿Quién es el argentino que admira Johnny Depp?

En el cine alcanzó casi 2 millones de espectadores.

Homo Argentum llega al streaming: cuándo y dónde se estrena la película de Guillermo Francella que fue un suceso en el cine

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

últimas noticias

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Hace 12 minutos
La Policía investiga las circunstancias del accidente. 

Trágico accidente en Estocolmo: hay muertos y heridos tras el choque de un micro con una parada

Hace 16 minutos
Una opción para tener en cuenta.

Como podés conectar tu iPhone a una red de Wifi sin tener la contraseña

Hace 1 hora
El parrisal es un condimento accesible y fácil de encontrar en muchas carnicerías y almacenes especializados, sobre todo en las regiones del norte argentino donde es más tradicional. 

Ni salmuera ni chimichurri: cuál es el condimento ideal para sazonar el asado que pocos conocen

Hace 1 hora
Rejas en la Casa Blanca.

Adiós a las rejas: así luce la nueva tendencia que garantiza seguridad y estética

Hace 1 hora