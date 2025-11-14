Con goles de Lautaro y Messi, Argentina le gana 2-0 a Angola en el último amistoso del año El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrenta con el conjunto africano en una nueva prueba de cara al Mundial 2026. Por







La Pulga lidera al equipo albiceleste. Redes sociales

La Selección argentina vence 2-0 a Angola en el estadio 11 de noviembre de Luanda. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que disputa el último amistoso del año, cuenta con la presencia estelar del capitán, Lionel Messi.

Los actuales campeones del mundo llegan con buen ritmo y con victorias acumuladas en sus últimas presentaciones, ya que golearon 6-0 a Puerto Rico y superaron 1-0 a Venezuela, resultados que consolidaron la confianza del plantel.

A la baja de Enzo Fernández se sumaron Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, los tres futbolistas del Atlético Madrid que no pudieron completar los trámites sanitarios requeridos para viajar a África. Además, Leandro Paredes, quien iba a incorporarse luego del Superclásico, acordó con el cuerpo técnico quedarse en Argentina por molestias físicas.

Del otro lado estará Angola, que en sus últimos compromisos por las Eliminatorias africanas rumbo al Mundial, empató 0-0 con Camerún, igualó 2-2 ante Suazilandia y venció 3-1 a Mauricio, una muestra del crecimiento que el equipo n° 89 del ranking FIFA intenta consolidar.