La picante pregunta de Mirtha Legrand a Beto Casella: "¿Estuviste con Edith Hermida?" El conductor, que dejó Bendita TV, enfrentó los rumores de una historia pasada con la panelista que actualmente conduce el ciclo de humor y actualidad. + Seguir en







La conductora Mirtha Legrand no dejó pasar la oportunidad para preguntarle a su colega Beto Casella por el vínculo con Edith Hermida, después de que la actual conductora de Bendita hablara sobre los rumores de romance que los rodean.

La "Chiqui" acorraló al mediático para desentrañar uno de los mitos más grandes de la televisión argentina, y le consultó si alguna vez estuvo enamorado de la histórica panelista. "No puedo contestar eso".

Enseguida se hizo un silencio en el estudio, que no pasó desapercibido, y eligió una frase que dejó más dudas que certezas: "Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve. Pero sin permiso de ella, no”.

La referencia a un "permiso" o "autorización" por parte de Hermida para hablar sobre el pasado juntos dio a entender que hubo una historia de amor entre ambos, además de un pacto de silencio que estaría por llegar a su fin, ya que no volverán a trabajar juntos por el momento.