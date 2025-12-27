IR A
La picante pregunta de Mirtha Legrand a Beto Casella: "¿Estuviste con Edith Hermida?"

El conductor, que dejó Bendita TV, enfrentó los rumores de una historia pasada con la panelista que actualmente conduce el ciclo de humor y actualidad.

La respuesta del conductor abrió una puerta a infinitas especulaciones.

La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla.
La "Chiqui" acorraló al mediático para desentrañar uno de los mitos más grandes de la televisión argentina, y le consultó si alguna vez estuvo enamorado de la histórica panelista. "No puedo contestar eso".

Enseguida se hizo un silencio en el estudio, que no pasó desapercibido, y eligió una frase que dejó más dudas que certezas: "Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve. Pero sin permiso de ella, no”.

La referencia a un "permiso" o "autorización" por parte de Hermida para hablar sobre el pasado juntos dio a entender que hubo una historia de amor entre ambos, además de un pacto de silencio que estaría por llegar a su fin, ya que no volverán a trabajar juntos por el momento.

El respeto por encima de la polémica

Beto Casella también aprovechó la presencia en La noche de Mirtha para hablar de la polémica que se generó al dejar la conducción de Bendita TV, después de 20 años en Canal 9, para irse a América. Hermida no lo acompañó y se quedó como conductora en su lugar. “Lo importante es que hoy hay respeto y yo, por supuesto, respeté la decisión de ella”, remarcó. El mediático no quiso ahondar en el tema, aunque en su programa de despedida le agradeció a todos sus panelistas, a la producción, al público, y a ella ni siquiera la nombró.

