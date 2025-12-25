El ex River que está en la órbita del Inter Miami de Lionel Messi El volante analiza su próximo destino en un contexto de negociaciones cruzadas. La decisión final podría marcar un punto clave en su proyección internacional. Por + Seguir en







Un mediocampista uruguayo con pasado reciente en Núñez aparece en el radar de una franquicia clave de la MLS.

Inter Miami ya avanzó con una propuesta formal y busca reforzar su plantel con vistas a 2026.

El jugador evalúa distintas alternativas, entre ellas un salto económico y mayor visibilidad internacional.

El Grupo Pachuca tiene un rol central en la definición de la operación por su doble participación empresarial. El mercado de pases empieza a moverse con fuerza y uno de los nombres que vuelve a quedar bajo la lupa es el de Nicolás Fonseca. El volante uruguayo, que dejó River a comienzos de 2025, podría dar un giro inesperado en su carrera y llegar al Inter Miami, el equipo que tiene a Lionel Messi como máxima figura.

Actualmente en León de México, Fonseca aparece como una opción concreta para la franquicia estadounidense, que ya manifestó su interés de manera formal. La posibilidad de sumarse a este plantel le abre un escenario distinto al que transita hoy en el fútbol mexicano.

La negociación no es simple, ya que también existe una propuesta desde Europa. Real Oviedo, club que pertenece al mismo grupo empresario que León, se anotó en la pelea. Sin embargo, desde el entorno dirigencial ven con mejores ojos una transferencia a Estados Unidos por el impacto económico que podría generar.

Desde el lado del futbolista, la opción de Inter Miami resulta atractiva tanto por lo deportivo como por lo financiero. Aun así, el mediocampista no descarta una salida al fútbol español, una vidriera que podría acercarlo a la consideración de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya de cara al Mundial 2026.

Fonseca Redes sociales El paso de Nicolás Fonseca por River La llegada de Nicolás Fonseca a River se dio a mediados de 2023, durante el ciclo de Martín Demichelis, aunque su incorporación efectiva al plantel fue en enero de 2024. En ese momento, el club de Núñez invirtió poco más de 2,2 millones de dólares para adquirir el 60% de su pase, procedente de Montevideo Wanderers.