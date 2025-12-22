Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

La hermana menor de Lionel Messi sufrió una descompensación mientras manejaba, protagonizó un accidente y permanece en recuperación en Rosario. El casamiento previsto para enero quedó postergado sin nueva fecha.

El casamiento de María Sol Messi , previsto para el próximo 3 de enero en Rosario y pensada como un gran encuentro familiar, quedó suspendido de manera abrupta a raíz de un delicado episodio de salud que atravesó la diseñadora en las últimas horas.

Según información brindada por el periodista Ángel de Brito en el programa LAM, la hermana menor del capitán de la Selección argentina sufrió una descompensación mientras conducía su vehículo, perdió el control y protagonizó un accidente que encendió la alarma en su entorno más cercano.

Como consecuencia del siniestro, María Sol Messi sufrió la fractura de dos vértebras, una quemadura de consideración y otras lesiones de relevancia , entre ellas en una muñeca y en el talón.

Tras ser asistida y sometida a distintos estudios médicos, los profesionales indicaron que deberá afrontar un proceso de recuperación prolongado, incompatible con la organización de un casamiento en el corto plazo. La boda con Julián “Tuli” Arellano , entrenador del Inter Miami, quedó así postergado sin fecha definida.

Desde su entorno llevaron tranquilidad respecto a su estado general : María Sol está fuera de peligro, ya se encuentra en el país y comenzó la rehabilitación en Rosario , acompañada por su familia. Sin embargo, el cuadro clínico obliga a priorizar la recuperación y a dejar en suspenso, por tiempo indefinido, uno de los eventos más esperados del clan Messi.

Quién es María Sol Messi

María Sol Messi tiene 32 años, trabajó como brand manager de The Messi Store, la marca de indumentaria de Lionel Messi, y actualmente dirige su propia marca Bikinis Río. Conoció Julián en el barrio La Bajada y son novios hace varios años. De hecho, ya estaban en pareja para para el casamiento de Messi y Antonela Rocuzzo celebrado el 30 de junio de 2017.

La hermana del "10" reveló hace tres años que sus sobrinos Thiago, Mateo y Ciro son su "debilidad" y en la misma conversación con El Trece remarcó su preferencia por el perfil bajo y por mantenerse lejos de la exposición mediática: "Me da vergüenza, yo no soy de la tele, me da mucha vergüenza".

Tuli, por su parte, integró el equipo de fútbol 5 "La Bajada", consagrado en la Liga Paradise de Funes, antes de sumarse como entrenador al club estadounidense en 2023. En Linkedin, Julián se presenta como "Coach en Inter Miami", "Inversor en Criptos, NFT y Oro Digital" y "Fundador del unicornio Special Fan".